La morosité mondiale frappe les actions britanniques, Royal Mail glisse à la suite d'un déclassement par un courtier

Le blue-chip FTSE 100 a chuté de 0,9% à 0712 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation a également chuté de 0,9%.

Les contrats à terme du Nasdaq ont chuté de 2 %, ce qui laisse présager de fortes pertes à l'ouverture de Wall Bourse, après que Snap Inc a déclaré que l'économie s'était détériorée plus rapidement que prévu le mois dernier et a revu à la baisse ses prévisions trimestrielles. Ses actions ont chuté d'environ 35 % dans les échanges à Francfort.

Le groupe publicitaire britannique WPP a chuté de 3,1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 8 mars, tandis que le diffuseur ITV a perdu 3,6 %.

Royal Mail a glissé de 6,5 % après que Peel Hunt ait rétrogradé le titre de "acheter" à "vendre", affirmant qu'il ne prévoit plus de dividendes ou de rachats d'actions en raison de l'affaiblissement de l'environnement de consommation et des pressions inflationnistes.

Restaurant Group Plc a progressé de 0,7 % après avoir déclaré que les fortes ventes de Wagamama et de sa chaîne de restaurants Frankie & Benny's contribuaient à compenser l'impact de l'inflation sur les dépenses.