La mort de Benoît XVI ouvre la voie à une future retraite de vieillesse du pape François

La mort samedi de Benoît XVI, qui est devenu en 2013 le premier pontife en 600 ans à se retirer au lieu de régner à vie, devrait rendre toute décision de retrait plus facile pour François et l'Église, qui a déjà eu assez de mal à avoir "deux papes", sans parler de trois - deux retraités et un régnant.

Cela pourrait également inciter le pontife actuel à revoir ce qu'il advient des futurs papes qui décident de quitter leur poste en raison de leur âge plutôt que de s'accrocher jusqu'à leur mort.

François a maintenant 86 ans, soit un an de plus que Benoît XVI lorsqu'il s'est retiré. Bien qu'il ait besoin d'une canne et d'un fauteuil roulant, il ne montre aucun signe de ralentissement. Des voyages sont prévus en Afrique ce mois-ci et au Portugal en août.

Il a clairement fait savoir qu'il n'hésiterait pas à se retirer un jour si sa santé mentale ou physique l'empêchait de diriger l'Église qui compte 1,3 milliard de membres.

Dans une interview accordée à Reuters le 2 juillet, il a rejeté les rumeurs de démission imminente. "Cela ne m'a jamais effleuré l'esprit", a-t-il déclaré, démentant également les rumeurs parmi les diplomates selon lesquelles il souffrait d'un cancer.

Le mois précédent, le monde des médias catholiques et certains médias laïques ont été pris dans une frénésie de rapports non corroborés et de tweets frivoles spéculant qu'il serait sorti dans quelques mois.

Mais alors qu'il approche maintenant du 10e anniversaire de son élection en mars, et dans quatre ans de la neuvième décennie de sa vie, les chances de démission augmenteront.

La loi de l'Église stipule qu'un pape peut démissionner mais la décision doit être prise sans pression extérieure, une précaution qui rappelle les siècles où les potentats européens influençaient la papauté.

CE N'EST PLUS IMPENSABLE

Maintenant que l'allongement de la durée de vie a fait que les démissions papales ne sont plus impensables, les dirigeants de l'Église ont demandé à plusieurs reprises de réglementer le rôle des anciens pontifes, en partie à cause de la confusion engendrée par deux hommes vêtus de blanc vivant au Vatican.

François a déclaré à un journal espagnol le mois dernier qu'il n'avait pas l'intention de définir le statut juridique des papes émérites, bien qu'il ait précédemment indiqué en privé qu'un département du Vatican pourrait rédiger de telles règles.

Le cardinal australien George Pell, un conservateur qui était proche de Benoît XVI, a écrit que si un pontife à la retraite pouvait conserver le titre de "pape émérite", il devrait redevenir cardinal, et être connu sous le nom de "cardinal (nom de famille), pape émérite".

M. Pell a également déclaré qu'un ancien pontife ne devrait pas porter de blanc, comme le faisait Benoît XVI, déclarant à Reuters dans une interview de 2020 qu'il était important pour les catholiques de bien comprendre qu'"il n'y a qu'un seul pape".

Des universitaires et des juristes canoniques de l'Université de Bologne, en Italie, qui ont étudié la question, affirment que l'Église ne peut risquer de donner l'impression d'avoir "deux têtes ou deux rois" et ont proposé un ensemble de règles.

Ils disent qu'un ancien pape ne devrait pas redevenir cardinal, comme le propose Pell, mais être appelé "évêque émérite de Rome".

François a déclaré à Reuters en juillet que c'est précisément ce qu'il voudrait être appelé.

Dans ce cas, il n'y aurait peut-être pas besoin d'une nouvelle législation ; il serait alors soumis aux règles existantes concernant les évêques à la retraite.

Les règles existantes disent que les évêques émérites doivent "éviter toute attitude et relation qui pourrait même faire allusion à une sorte d'autorité parallèle à celle de l'évêque diocésain, avec des conséquences dommageables pour la vie pastorale et l'unité de la communauté diocésaine".

Bien qu'il soit à la retraite, Benoît XVI écrit, donne des interviews et, involontairement ou non, devient un paratonnerre pour les opposants au pape François, soit pour des raisons doctrinales, soit parce qu'ils répugnent à renoncer aux privilèges cléricaux que le nouveau pape veut démanteler.

François a déclaré à Reuters qu'il ne resterait pas au Vatican ni ne retournerait dans son Argentine natale, mais qu'il vivrait modestement dans une maison pour prêtres retraités dans la capitale italienne "parce que c'est mon diocèse". Il a ajouté qu'il souhaiterait qu'elle soit située près d'une grande église afin de pouvoir passer ses derniers jours à entendre des confessions.