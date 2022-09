La mort de la Reine Elizabeth est marquée dans le monde entier par des hommages et des fleurs

Par une nuit pluvieuse de Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham, dans le centre de Londres, certaines déposant des hommages floraux devant les portes en fer noir. Des scènes similaires ont eu lieu devant la résidence de la reine au château de Windsor.

Des portraits d'Elizabeth ont été affichés sur des panneaux d'affichage dans le centre de Londres, à Piccadilly Circus et dans le quartier financier de Canary Wharf, ainsi qu'outre-Atlantique, à Times Square à New York. Des fleurs ont été déposées devant le consulat général britannique à New York.

À Washington, le drapeau américain a été mis en berne pour marquer le décès d'un monarque dont l'héritage, selon le président Biden, "restera gravé dans les pages de l'histoire britannique et dans l'histoire de notre monde".

Son décès a également été marqué dans les villes européennes.

À Berlin, des fleurs et des bougies ont été déposées devant l'ambassade britannique, tandis qu'à Venise, "God Save the Queen", l'hymne national britannique, a été joué devant les bâtiments du festival de la ville italienne.