La mort du deuxième fugitif du génocide rwandais est confirmée

L'annonce du décès de Pheneas Munyarugarama intervient quelques jours seulement après que le procureur ait confirmé la mort d'un autre des fugitifs les plus recherchés pour le génocide rwandais.

Il ne reste plus que quatre fugitifs en fuite relevant de la compétence du Mécanisme résiduel international pour les tribunaux pénaux (IRMCT). L'IRMCT poursuit toujours les affaires restantes dans le génocide rwandais, comme le procès de Felicien Kabuga.

Selon une enquête menée par le procureur Brammertz, Munyarugarama est mort de causes naturelles en République démocratique du Congo en février 2002.

L'ancien responsable militaire avait été inculpé de génocide et de crimes contre l'humanité pour son rôle central présumé dans les massacres de masse des églises catholiques de Ntarama et Nyamata, où quelque 10 000 personnes ont été tuées par des soldats et des milices hutus.

Au total, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés par les extrémistes hutus, dirigés par l'armée rwandaise et une milice connue sous le nom d'Interahamwe, en 100 jours en 1994.

Les anciens tribunaux de l'ONU pour les crimes de guerre au Rwanda et en Yougoslavie ont été reconduits dans un tribunal successeur qui a des bureaux à La Haye, aux Pays-Bas, et à Arusha, en Tanzanie.