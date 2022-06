La mousson fait 42 morts et des millions de sans logis au Bangladesh et en Inde

DHAKA/ASSAM, Inde (Reuters) - La foudre et des glissements de terrain ont fait au moins 25 morts ce week-end au Bangladesh tandis que des millions de personnes se sont retrouvés isolées ou sans logis dans le nord-est du pays, frappé par les plus graves inondations de mousson de l'histoire récente, ont dit des officiels.

Dans l'Etat indien voisin d'Assam, au moins 17 personnes ont également trouvé la mort au cours des inondations qui sévissent depuis le début du mois, ont ajouté des responsables de la police.

Beaucoup de cours d'eau du Bangladesh ont atteint des niveaux critiques et les fortes pluies on aggravé la situation. Plusieurs milliers de policiers et de militaires ont été déployés pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage.

Environ 105.000 personnes ont été évacuées à ce jour, mais la police estime que plus de quatre millions d'habitants sont toujours en difficulté.

Les inondations ont isolé de nombreux villageois qui manquent de nourriture, d'eau potable ou d'un accès aux réseaux de communication, a déclaré Syed Rafiqul Haque, membre du parti au pouvoir dans le district de Sunamganj.

Le Bangladesh et l'Inde connaissent depuis plusieurs années des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes.

Les voix se multiplient pour dire que le changement climatique risque de conduire à une multiplication de ce genre de catastrophe naturelle, notamment dans des pays proches du niveau de la mer et très densément peuplés.

(Ruma Paul et Zarir Hussain, Gilles Guillaume pour la version française)