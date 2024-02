La moyenne des actions japonaises de référence, le Nikkei, a atteint jeudi son plus haut niveau historique, dépassant les niveaux observés pour la dernière fois en 1989, à l'époque de l'économie de bulle.

Le Nikkei a atteint 39 017,64 points peu après la pause de midi, les actions liées aux puces électroniques ayant bondi après que les perspectives du fabricant américain de puces Nvidia ont dépassé les attentes du marché. Le précédent record était de 38 957,44, atteint le dernier jour de cotation en décembre 1989.

Ce jour-là, l'indice de référence avait clôturé à 38 915,87.

Les 34 années qu'il a fallu pour reprendre pied constituent également un record pour un grand marché et représentent une décennie de plus que ce qu'il a fallu à Wall Street pour récupérer les pertes subies lors du krach de 1929 et de la Grande Dépression.

La remontée du Nikkei a défié la récession au Japon, les guerres en Europe et au Moyen-Orient, le choc inflationniste mondial et la hausse des taux d'intérêt dans le monde entier. L'exposition commerciale a contribué à le protéger de la détérioration de la demande intérieure, tandis que la faiblesse de la monnaie a stimulé les revenus des exportateurs.

Cette étape importante a également permis de mettre un terme à des décennies de performances médiocres qui avaient éloigné les investisseurs mondiaux.

Les changements en matière de gouvernance d'entreprise au Japon favorisent les rachats d'actions et le dénouement des participations croisées, et les étrangers stimulent désormais la reprise, avec notamment un investissement important de Warren Buffett en 2020, qui met en évidence les valorisations attrayantes.

Une solide saison de bénéfices et la chute du yen, qui est revenu à un niveau proche de 150 pour un dollar, ainsi que les prévisions selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra une politique monétaire ultra-légère pendant un certain temps encore, ont dopé le marché au début de 2024.

Un sondage Reuters publié le 22 février a montré que les analystes avaient relevé leurs prévisions de fin d'année de 35 000 en novembre à 39 000 pour le Nikkei à la fin de 2024. (Reportage de Junko Fujita, Ankur Banerjee, Rae Wee, édition de Chang-Ran Kim et Shri Navaratnam)