La neutralité carbone au menu du prochain sommet européen

BRUXELLES, 2 décembre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne s'efforceront d'adopter "l'objectif de la neutralité climatique dans l'UE d'ici à 2050" lors de leur sommet des 12 et 13 décembre, peut-on lire lundi dans un document préparatoire.

De précédentes tentatives ont cependant été bloquées par la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, dont les économies dépendent encore fortement du charbon.

Pour convaincre les Etats membres les plus réticents, un tel objectif devant être adopté à l'unanimité, le document de travail évoque une "transition juste et socialement équilibrée", l'annonce de la Banque européenne d'investissement du déblocage de 1.000 milliards d'euros d'investissements "verts" jusqu'en 2030, ainsi que la nécessité de garantir la sécurité énergétique de l'UE et de la protéger de la concurrence des pays ne nourrissant pas de telles ambitions climatiques.

Le sommet européen doit s'achever en même temps que la COP25 de Madrid, qui doit permettre de prendre les dernières mesures nécessaires au respect des engagements pris à Paris en 2015.

La Commission européenne souhaite que l'UE affiche des objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Pour l'heure, l'UE s'est engagée à baisser les émissions de GES de 40% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La nouvelle Commission dirigée par Ursula von der Leyen espère relever cet objectif à au moins 50%.

