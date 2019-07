Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le remplacement, en février 2018, de Janet Yellen, par Jerome Powell était un premier indice : un « banquier central pur jus », titulaire d’un doctorat d’économie et spécialiste des mécanismes de création et de diffusion de la monnaie dans l’économie laissait la place à un avocat ayant fait carrière à Washington et dans le capital investissement, observe Wilfrid Galand, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Ses discours, directs et sans apprêt, sont également très différents de ceux d’Alan Greenspan ou de Janet Yellen.La désignation de Christine Lagarde, si elle est confirmée par le Conseil Européen, marque la confirmation de cette inflexion, souligne le stratégiste.L'essentiel pour les banques centrales est désormais d'assurer l'efficacité des politiques monétaires et leur bonne intégration dans l'ensemble des politiques économiques. Les diplomates supplantent les experts et la clarté, voire l'accessibilité, de la communication, devient primordiale, constate Wilfrid Galand.