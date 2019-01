La normalisation de l'économie pourrait entraîner des rendements modestes (Columbia Threadneedle)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après 10 belles années, le marché semble revenir aux niveaux d'avant-crise. Selon l'analyse de Colin Moore, Global Chief Investment Officer de Columbia Threadneedle Investments, cette normalisation pourrait se traduire par des performances d'investissement beaucoup plus modestes qu'au cours des années ayant suivi la crise financière lorsque les politiques monétaires ultra-accommodantes ont dopé les prix des actifs. Au niveau des actions, les performances futures dépendent du cycle conjoncturel ainsi que des revenus et des bénéfices des entreprises.Si vous estimez que le cycle peut se prolonger quelques années de plus et que les bénéfices des entreprises vont continuer d'augmenter, les actions devraient dégager de légers rendements réels positifs, écrit le spécialiste.En conséquence, ni les obligations, ni les actions ne réaliseront de performances aussi élevées que pendant les années d'après-crise. On notera une hausse de la volatilité même si elles devraient être positives. Les investisseurs devront décider le niveau de volatilité qu'ils sont disposés à accepter.Si vous pensez obtenir des rendements réels positifs à un horizon de trois à cinq ans, vous devriez maintenir votre investissement dans les actions malgré la volatilité accrue, estime Colin Moore.