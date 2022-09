La nouvelle dirigeante britannique Liz Truss finalise un énorme plan de subventionnement de l'électricité

Lors de sa première journée complète à la tête de la Grande-Bretagne après avoir remplacé Boris Johnson, Mme Truss a déclaré au Parlement qu'elle soutiendrait les entreprises et les ménages qui se préparent à une récession qui devrait commencer plus tard cette année.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1985, en partie à cause des inquiétudes des investisseurs concernant l'ampleur de la dette que la Grande-Bretagne devra vendre pour financer le plan de soutien énergétique, et les réductions d'impôts que Truss a également promises.

Une source familière de la situation a déclaré à Reuters que Mme Truss envisageait de geler les factures d'énergie dans un plan qui pourrait coûter près de 100 milliards de livres, un revirement majeur par rapport à son rejet de "l'assistanat" lors des premières étapes de la campagne pour la direction du Parti conservateur.

La Deutsche Bank a déclaré que le soutien des prix de l'énergie et les réductions d'impôts promises pourraient coûter 179 milliards de livres, soit environ la moitié des dépenses historiques de la Grande-Bretagne en cas de pandémie, ce qui a porté un coup aux finances publiques du pays.

Mme Truss a écarté les demandes du parti travailliste d'opposition qui lui demandait de financer une partie des dépenses en augmentant les taxes sur les entreprises énergétiques.

"Je suis contre une taxe exceptionnelle. Je pense que c'est une mauvaise chose de dissuader les entreprises d'investir au Royaume-Uni", a déclaré Mme Truss aux législateurs.

Elle doit donner les détails du plan d'aide à l'énergie au Parlement jeudi.

PLUS D'EMPRUNTS

Son ministre des finances, Kwasi Kwarteng, qui en est également à son premier jour complet de travail, a déclaré que les emprunts seraient plus élevés à court terme afin de fournir un soutien aux ménages et aux entreprises et de financer les réductions d'impôts.

"Nous devons être décisifs et faire les choses différemment. Cela signifie se concentrer sans relâche sur la façon dont nous débloquons les investissements des entreprises et augmentons la taille de l'économie britannique, plutôt que sur la façon dont nous redistribuons ce qui reste", a-t-il déclaré aux chefs d'entreprise.

La livre a atteint son plus bas niveau par rapport au dollar depuis 1985, à 1,1407 $, et a également perdu près de 1 % par rapport à l'euro.

Alors que la chute de la livre sterling pourrait accentuer les pressions inflationnistes dans l'économie, le plan de gel des prix attendu était susceptible d'aider à atténuer la pression du coût de la vie sur les consommateurs, qui s'annonçait comme la plus sévère depuis des décennies.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré que le plan pourrait ralentir l'inflation - qui a dépassé les 10 % en juillet - même s'il était trop tôt pour dire quelles seraient les implications pour la série de hausses des taux d'intérêt de la banque centrale.

La BoE a prévu en août que l'inflation dépasserait 13 %, et certains économistes ont déclaré qu'elle pourrait récemment dépasser 20 % si les prix du gaz - poussés à la hausse par l'invasion de l'Ukraine par la Russie - restent élevés.

M. Pill a également déclaré que la BoE ne permettrait pas à la poussée des dépenses publiques d'alimenter la demande dans l'économie au point de faire grimper l'inflation.

Néanmoins, les investisseurs ont réduit leurs paris sur une hausse de 75 points de base des taux lors de la prochaine annonce de politique monétaire de la BoE le 15 septembre à 60 %, contre près de 80 % plus tôt mercredi. Les rendements des obligations d'État britanniques à deux ans ont également baissé.

M. Kwarteng a rencontré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, et lui a dit que "l'indépendance est vraiment la pierre angulaire de la façon dont nous envisageons la gestion de l'économie", des commentaires qui semblent viser à rassurer les investisseurs sur le fait que le nouveau gouvernement ne fera pas pression sur la banque centrale.

Au début de la campagne pour la direction du Parti conservateur, Mme Truss a déclaré que le gouvernement devrait définir une "orientation claire" pour la politique monétaire, bien qu'elle ait ensuite adopté un ton moins interventionniste.

Kwarteng a déclaré que lui et Bailey se rencontreraient régulièrement, initialement deux fois par semaine, pour coordonner le soutien économique.

(1 $ = 0,8721 livre)