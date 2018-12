La nouvelle génération de Ludospaces du Groupe PSA remporte le prix Autobest 2019

Regulatory News:

« Le Groupe PSA est très fier de cette distinction décernée par ce Jury composé d’experts automobiles. Cette nouvelle consécration récompense le travail des équipes et illustre la pertinence de nos choix de développement réalisés dans le cadre de notre Core Model Strategy : proposer l’offre la plus adaptée à nos clients, différencier nos marques, et accroître l’efficience de nos investissements et de nos ressources dédiées » déclare Olivier Bourges, Directeur des Programmes et de la Stratégie du Groupe PSA

Dan Vardie, Fondateur et Président d’Autobest s’exprime sur cette récompense : « La victoire des triplés du Groupe PSA est bien méritée pour cette nouvelle plateforme. Une plateforme inédite conçue pour répondre aux exigences automobiles et capable de proposer différentes personnalités adaptées à l’univers de chaque marque. Une plateforme qui a convaincu deux jurys internationaux, un spécialiste de l’automobile et l’autre de l’utilitaire, et qui sera probablement un best-seller dans les années à venir. C'est la première fois dans notre histoire que nous avons un gagnant multiple. Je suis personnellement heureux du choix du Jury AUTOBEST pour ce modèle, véritable expression d'un Best Buy Car of Europe. »

Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 31 journalistes spécialisés, issus de 31 pays européens, les voitures en compétition sont évaluées sur la base de 13 critères : qualité-prix, design, confort, technologies, qualité des services, disponibilité des pièces de rechange dans les réseaux de distribution.

À l’issue de tests comparatifs entre les 6 finalistes, c’est le modèle qui totalise le plus de votes qui décroche le titre de cette prestigieuse élection.

