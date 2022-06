La nouvelle plateforme de partage de données commerciales de Singapour cherche à endiguer la fraude

Le Singapore Trade Data Exchange (SGTraDex), dont les fondateurs comprennent la banque DBS, le négociant en matières premières Trafigura et l'autorité locale de régulation des technologies, Infocomm Media Development Authority, a été lancé mercredi après l'annonce des plans l'année dernière.

"Nous essayons de reproduire ce qui se passe dans le monde physique", a déclaré à Reuters Antoine Cadoux, directeur général de SGTraDex Services. "L'objectif est de se passer de papier dans tout le processus de bout en bout".

"Nous pensons qu'avec la valeur que nous sommes en mesure de démontrer, nous pouvons atteindre une échelle relativement rapidement", a déclaré Cadoux, un ancien consultant.

Singapour, qui est l'un des plus grands centres mondiaux de commerce et de financement des matières premières et le plus grand centre de soutage, vise à renforcer la surveillance après les récents scandales d'entreprises, tels que la faillite de l'un des plus grands négociants en pétrole d'Asie, Hin Leong Trading Pte Ltd.

La liquidation de Hin Leong et d'autres négociants en matières premières a laissé de nombreuses banques criblées de milliards de dollars de dettes et a obligé les créanciers à réduire leur exposition au financement des matières premières.

Les participants de la plateforme comprennent des fournisseurs de soutes, des négociants de cargaisons, des terminaux pétroliers, des négociants, des transporteurs maritimes, l'opérateur portuaire de Singapour et d'autres.

"Nous voulons créer de la résilience et de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Cela va définitivement atténuer le risque de fraude dans l'écosystème", a déclaré M. Cadoux.

La plateforme, qui sera initialement utilisée pour optimiser le soutage, la logistique des conteneurs et la détection des fraudes liées au financement du commerce, devrait débloquer plus de 100 millions de dollars de valeur d'ici 2026 pour les participants, grâce à l'efficacité et aux économies de coûts, à une meilleure utilisation des actifs et à un accès plus rapide au financement, selon SGTraDex.

Les bailleurs de fonds espèrent que des caractéristiques telles que la flexibilité sur le partage des données et sa neutralité attireront davantage de participants.

Dans le domaine du soutage, la plateforme permet aux exploitants d'installations de stockage, aux banques et aux exploitants de barges de passer au numérique, dans le but d'améliorer la transparence dans un secteur qui comprend de nombreux intermédiaires et repose sur une énorme paperasserie.