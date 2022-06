La nouvelle raffinerie de pétrole de l'Angola, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, est sur la bonne voie, selon les promoteurs dirigés par les États-Unis.

Une pénurie de raffineries de pétrole en Afrique subsaharienne, associée à la flambée des prix du brut en raison de la guerre en Ukraine, a laissé les pays dangereusement à court de carburant, perturbant les compagnies aériennes et provoquant des files d'attente pour les automobilistes.

Le projet de raffinerie de 100 000 barils par jour (bpj), connu sous le nom de Soyo, est l'une des trois nouvelles raffineries prévues pour le deuxième plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique qui importe 80 % de ses produits raffinés.

Le coût comprend toutes les installations associées telles que les routes, une centrale électrique de 60 à 100 mégawatts et un terminal maritime, ont déclaré les responsables du consortium qui comprend Cisco Systems et la société d'ingénierie KBR Inc.

"Ce qu'ils font maintenant, c'est s'assurer que l'endroit est exempt de mines terrestres, ce pour quoi nous obtiendrons un certificat", a déclaré à Reuters Segun Thomas, associé directeur de Quanten Consortium Angola LLC, tard mercredi.

L'Angola reste l'un des pays les plus minés au monde, vestiges mortels d'une guerre civile qui a pris fin il y a deux décennies, avec plus de 100 millions de mètres carrés de terres affectées et plus de 1 200 champs de mines connus ou suspectés, selon le Mines Advisory Group.

Thomas a déclaré que la raffinerie, qui sera l'une des rares sur le continent à pouvoir produire des carburants plus propres selon la norme Euro-5, devrait voir sa première production au dernier trimestre de 2025.

"La norme Euro-5 impose une teneur en soufre de 10 parties par million, nous serons à 5 ppm", a ajouté Thomas.

Outre Soyo, l'Angola envisage également une nouvelle usine de 200 000 bpj à Lobito, tandis que les tests d'acceptation en usine de l'équipement pour la première phase de la nouvelle raffinerie de Cabinda ont été achevés avant l'installation dans les mois à venir, selon des responsables gouvernementaux.

L'Angola modernise également l'unique raffinerie du pays, d'une capacité de 65 000 bpj, située dans la capitale Luanda.

"Les travaux de la raffinerie de Luanda, qui visent principalement à quadrupler la quantité d'essence produite, devraient être achevés en juin de cette année", a déclaré le ministre du pétrole Diamantino Azevedo lors d'une réunion consultative la semaine dernière.