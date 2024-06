L'entreprise publique mexicaine d'énergie Pemex ne produira probablement pas de carburants commercialement viables dans sa nouvelle raffinerie d'Olmeca avant la fin de l'année, ont déclaré cinq sources, malgré les pressions exercées pour qu'elle soit prête avant la fin du mandat du président sortant. Le président Andres Manuel Lopez Obrador, un nationaliste des ressources, a inauguré la raffinerie de 340 000 barils par jour en juillet 2022 dans son État natal de Tabasco, la qualifiant de cruciale pour l'autosuffisance énergétique du Mexique. Cependant, les retards de la raffinerie dans le port de Dos Bocas, dont le coût a plus que doublé pour atteindre 16,8 milliards de dollars, signifient qu'il appartiendra à son successeur, Claudia Sheinbaum, d'essayer de faire de ce rêve une réalité lorsqu'elle prendra ses fonctions le 1er octobre.

Jeudi dernier encore, le PDG de Pemex, Octavio Romero, a insisté lors d'un événement industriel sur le fait que la raffinerie "fonctionnerait à pleine capacité le mois prochain".

Aujourd'hui, cinq sources au fait des opérations ont déclaré à Reuters qu'il était impossible d'atteindre ces objectifs et que les progrès avaient été exagérés avant l'élection présidentielle de juin.

Ni Pemex ni le bureau du président n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Deux sources ayant une connaissance détaillée des opérations ont déclaré que les ingénieurs travaillaient encore sur les différentes parties de la raffinerie et qu'ils seraient ensuite confrontés au défi encore plus grand de les relier.

L'une des sources, un ingénieur, a décrit cette dernière étape comme un processus extrêmement complexe et "angoissant" d'essais et d'erreurs qui prend des mois.

L'autre source, également ingénieur, a déclaré que dans le scénario le plus optimiste, la première des deux lignes de production de la raffinerie serait prête entre octobre et novembre.

"Techniquement et opérationnellement, la raffinerie fonctionne bien jusqu'à présent, mais le problème réside dans les attentes qui ont été créées", a déclaré la source.

Il a ajouté que les informations communiquées publiquement par les fonctionnaires "ne tiennent pas compte des critères plus techniques" concernant le fonctionnement d'une raffinerie.

Les responsables de Pemex ont cherché à démontrer que la raffinerie était opérationnelle en amenant une cargaison de diesel à haute teneur en soufre à la raffinerie d'Olmeca pour le transformer en diesel à très faible teneur en soufre, mais ce diesel n'a pas été produit à partir de pétrole brut, comme c'est prévu.

Les parties qui nécessitent encore des travaux comprennent l'usine de craquage catalytique fluide, où les fractions lourdes du pétrole sont converties en produits plus légers, et l'usine d'hydrodésulfuration, où le soufre est éliminé sous haute pression et à haute température.

Un autre défi pour les ingénieurs sera l'usine de cokéfaction qui convertit et traite le fioul résiduel, selon la source.

FIERTÉ NATIONALE

La raffinerie est de loin le plus important des projets énergétiques en retard et les deux sources ont déclaré que le Mexique ne réduirait pas ses exportations de pétrole brut de plusieurs centaines de milliers de barils et continuerait à importer du diesel et de l'essence.

Aucune des sources n'a déclaré que la construction de la raffinerie était intrinsèquement défectueuse et qu'il était trop tôt pour déterminer l'impact du retard sur les finances publiques, les marges de raffinage n'étant pas connues.

Des experts indépendants affirment depuis longtemps que Pemex, qui est un sujet de fierté nationale pour la plupart des Mexicains, aurait dû investir dans l'exploration et la production, qui sont beaucoup plus rentables, plutôt que dans le raffinage.

Des sources ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la précipitation du projet et à l'exagération de son avancement pour des raisons politiques, ce qui a perturbé les marchés. En mars, Pemex a ordonné à sa branche commerciale d'annuler les exportations de 436 000 barils de pétrole brut dont elle disait avoir besoin pour les raffineries nationales. En avril, elle a annoncé une réduction des exportations de 330 000 barils supplémentaires, avant de faire marche arrière peu de temps après. À la mi-mai, Pemex n'a demandé que 16 300 bpj de pétrole brut pour la nouvelle raffinerie d'Olmeca, soit à peine 1 % de ce que la société d'État pompe et moins de 5 % de sa capacité.

L'une des sources, un négociant connaissant bien le calendrier des exportations, a déclaré que la raffinerie avait pris tellement de retard qu'elle n'était même pas en mesure d'absorber une charge aussi faible.

Bien qu'il soit un producteur de pétrole brut, le Mexique importe la plupart de ses carburants. L'année dernière, il a exporté du pétrole brut pour plus de 31 milliards de dollars et importé divers types d'hydrocarbures - dont de l'essence et du diesel - pour un peu moins de 31 milliards de dollars.

Lopez Obrador, qui a misé son héritage sur le sauvetage de Pemex, criblée de dettes, et sur l'autosuffisance énergétique du Mexique, avait promis, peu après son entrée en fonction fin 2018, que la raffinerie serait construite en un temps record de trois ans.

Les propositions de plusieurs entreprises privées ont été jugées trop coûteuses, Lopez Obrador arguant que les économies réalisées grâce à sa lutte contre la corruption rendraient la raffinerie moins chère. Le prix final sera toutefois bien plus élevé que ces propositions.

Autre revers pour son programme, les nouvelles unités de cokéfaction destinées à accroître l'efficacité de deux raffineries plus anciennes, Tula et Salina Cruz, ne sont toujours pas prêtes, selon deux sources distinctes.

Les autres raffineries en difficulté de Pemex, dont l'une a été mise en service il y a 118 ans, peinent à traiter efficacement le brut Maya lourd et acide que Pemex pompe. Elles laissent au pays des volumes de mazout très polluants qui sont si importants qu'ils dépassent la production d'essence et de diesel.

Sheinbaum

prévoit d'investir

dans les raffineries de Pemex afin de réduire la production de carburants et de sous-produits de faible valeur, notamment le mazout que la compagnie nationale d'électricité CFE utilise pour produire de l'énergie, et d'augmenter la production de carburants, a déclaré l'un des conseillers de Mme Sheinbaum.