Le fait que la banque centrale indienne exige une exposition sous-jacente au risque de change pour les transactions sur les produits dérivés en roupies négociés en bourse a semé la confusion chez les courtiers et les a laissés inquiets quant à l'impact potentiel sur l'activité de ce segment en pleine croissance.

Dans une circulaire datée du 5 janvier, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que les bourses pouvaient proposer des contrats de dérivés sur devises impliquant la roupie aux utilisateurs "dans le but de couvrir l'exposition contractée". En 2008, la RBI avait autorisé les transactions sur les contrats à terme dollar/roupie "pour couvrir une exposition au risque de change ou autre".

La nouvelle règle entre en vigueur le 5 avril.

"L'exigence d'exposition doit être expliquée", a déclaré Abhilash Koikkara, responsable des opérations de change et des taux chez Nuvama Professional Clients Group. "D'autres courtiers et nous-mêmes avons écrit aux bourses et attendons des éclaircissements.

La circulaire de janvier de la RBI établit une distinction entre les exigences en matière d'exposition pour les produits dérivés en roupie et ceux qui ne le sont pas. Les contrats dérivés n'impliquant pas la roupie peuvent être proposés sans "aucune restriction en termes d'objectif".

Conformément à la nouvelle règle applicable aux produits dérivés en roupies, les bourses informeront leurs clients que, s'ils ne sont pas tenus de fournir la preuve de l'exposition sous-jacente pour les positions inférieures ou égales à 100 millions de dollars, les clients doivent s'assurer que cette exposition existe et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de couverture.

"Selon notre interprétation, quelle que soit la taille de la position, vous devez avoir une exposition sous-jacente", a déclaré le responsable du segment des produits dérivés sur devises d'un grand courtier. Cette personne n'a pas souhaité être nommée car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

Seul un très faible pourcentage de ses clients est réellement exposé au marché des changes, la plupart étant des spéculateurs et des arbitragistes. Ainsi, un grand nombre de clients pourraient décider de ne plus négocier de produits dérivés sur le marché des changes, ce qui nuirait aux volumes, a-t-il déclaré.

Il n'incombera pas aux courtiers de veiller à ce que les clients soient exposés au marché des changes, mais ils devront les informer que des expositions sont nécessaires pour effectuer des transactions sur les produits dérivés, a déclaré cette personne.

La RBI n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant des éclaircissements sur les exigences en matière d'exposition sous-jacente pour les produits dérivés en roupies proposés par les bourses.

Les contrats à terme et les options négociés en bourse occupent désormais une place importante sur les marchés des changes indiens. Outre les spéculateurs, les exportateurs et les importateurs, la RBI a parfois utilisé des contrats à terme dollar/roupie pour intervenir sur les marchés des changes. Les banques effectuent un arbitrage entre les contrats à terme sur devises et le marché de gré à gré.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme dollar/roupie sur le National Stock Exchange le plus populaire est de plus de 5 milliards de dollars et les volumes quotidiens moyens étaient de 2,8 milliards de dollars l'année dernière.