Le continent a connu des périodes d'euphorie et de lourdes dépressions. Après le boom de la demande du début des années 2000, que reste t'il ? Les capitaux du lithium seront t il cette foi ci utilisé à bon escient ?

En 1941, un écrivain allemand du nom de Stefan Zweig qualifiait le Brésil de “terre d’avenir”. Pendant les dizaines d’années qui ont suivi, cette phrase a été extrapolée à tout le continent et a résonné comme une moquerie. Inflation galopante, crise de la dette, coup d'Etat... rien n'aura été épargné aux investisseurs. Plus récemment le monde semble avoir retrouvé de l'intérêt pour cette partie du monde. Le continent est-il enfin devenu un moteur financier incontournable ou assiste-t-on à une envolée spéculative ?

Si l’on remonte au début des années 1900, l’Amérique du sud fait partie des économies les plus florissantes. En 1910 l’Argentine dépasse la France en termes de PIB par habitant, le Venezuela fait de même au début des années 1940. Cette réussite à l'échelle mondiale est portée par l’exportation de viande et de blé. Le continent est alors considéré comme le grenier du monde. Après la grande dépression de 1929, les gouvernements se donnent comme projet de ne plus dépendre de l’Occident. Les dirigeants comme Vargas au Brésil ou Peron en Argentine lancent un mouvement appelé “Industrialisation par substitution aux importations”. Traduction : On ferme les frontières et l'État finance des usines locales. Un énorme problème ne tarde pas à surgir : créer une base industrielle à partir de rien est un gouffre financier. Les Etats s’endettent donc massivement en dollars auprès des banques américaines.

Dès les années 1970, le décrochage économique de l'Amérique du Sud s'amorce : alors que l'Europe décolle, le sous-continent patine et les écarts se creusent. Sur fond de chaos financier et de hantise du communisme, des dictatures militaires s'installent, notamment avec Pinochet au Chili et Videla en Argentine. En 1982, le couperet tombe avec la crise de la dette. Les taux d'intérêt explosent, asphyxiant les États incapables de rembourser leurs prêts en dollars. Le point de bascule survient lorsque le Mexique se déclare en défaut de paiement, entraînant tout le continent dans son sillage. Cette période sera baptisée a posteriori "la décennie perdue".

Les années 1980 s'achèvent dans le vertige de l'hyperinflation. Au Brésil et en Argentine, les prix valsent plusieurs fois par jour, les monnaies locales ne valent plus rien et les investisseurs désertent la région.

La marée rose et le festin chinois

Le 21e siècle s'ouvre pourtant sur un miracle inattendu venu d'Asie. L'industrialisation rapide de la Chine dope la demande mondiale de matières premières. Le fer et le soja du Brésil, le cuivre du Chili et le pétrole du Venezuela s'arrachent sur les marchés.

Parallèlement, une vague de gouvernements de gauche accède au pouvoir : Lula au Brésil, Chávez au Venezuela et Kirchner en Argentine. Portés par cette manne financière, ces dirigeants financent des programmes sociaux massifs et sortent des millions de personnes de la pauvreté.

Mais le revers de la médaille est brutal. Dès 2014, le moteur chinois ralentit, provoquant l'effondrement des cours du pétrole et des matières premières. Le Venezuela plonge dans une crise humanitaire sans précédent tandis que le Brésil entre en récession. Durant les années d'abondance, ces pays ont commis une erreur stratégique : négliger l'investissement dans l'industrie, la technologie et l'éducation. Privés de recettes face à des dépenses publiques colossales, ils subissent la fuite des fonds de pension et des investisseurs étrangers. Ce retrait massif fait s'effondrer les monnaies locales et accélère de nouveau l'inflation.

Une dualité contradictoire

Le tableau économique moderne est à nouveau une affaire de matières premières. D’un côté, le continent détient une grande partie des réserves mondiales de lithium. Selon les derniers rapports de l’USGS et de la CEPAL, ce monopole se répartit principalement entre 3 pays. La Bolivie et l’Argentine détiennent à elles seules 34% des réserves mondiales, suivi par le Chili qui dispose de 8,7%. Autrement dit, cette triade détient plus de 42% des réserves indispensables à la transition énergétique vers l’électrique.



L’agence internationale de L’energie (AIE) prévoit que la demande mondiale de lithium sera multipliée par 42 d’ici 2040 si les objectifs des accords de paris sont respectés. Si les voitures électriques dominent effectivement le marché en 2030, ces 3 pays deviennent de facto, les nouveaux producteurs de pétrole de l’économie décarbonée. A ça il faut ajouter que le lithium d’Amérique du sud est beaucoup moins coûteux à extraire qu'ailleurs dans le monde, ce qui garantit les marges des exploitants.



Si le lithium est l’avenir spéculatif du continent; le pétrole reste son assurance financière pour le moment. Depuis l’embargo sur les barils russes, la région a renforcé son rôle de producteur majeur. Sur ce point, l’Amérique du sud ne joue plus dans la même cours qu’il y a 20 ans et s’organise autour de 2 pôles majeurs.

En premier lieu le Brésil s’est imposé sur l’offshore profond grâce au succès de Petrobras sur l’exploitation du “Pré-sal”, un gisement sous une couche de sel à plusieurs kilomètres sous l’océan. La société brésilienne est aujourd’hui valorisée à plus de 100 MdsUSD. Plus au nord, le Guyana est passé en peu de temps du statut de pays pauvres à celui de pays à la croissance la plus rapide du monde, grâce à sa manne pétrolière et au soutien intéressé d'ExxonMobil.

Le pétrole de la région répond à plusieurs besoins financiers qui expliquent en partie son succès. Face à l'escalade des tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient, l’Occident cherche des zones d’extractions plus stables, même si la région est loin d’être la plus stable du monde, elle devient une zone de repli stratégique. De plus, les gisements locaux ont des coûts d'extraction plutôt bas. Ce qui assure une rentabilité même si le cours du baril chute à 40 USD ou 50 USD. En parallèle, le Venezuela qui sort d’une crise monstre, détient les plus grandes réserves de pétrole au monde.

Pourquoi les marchés hésitent encore ?

Sur le papier, les indicateurs sont au vert, mais les vieux démons de l'instabilité persistent. Le continent est tiraillé entre des visions politiques opposées. D'un côté, l'Argentine de Javier Milei privatise massivement pour attirer les capitaux étrangers. De l'autre, le Chili, sous pression sociale, tente d'instaurer des redevances minières plus élevées et d'augmenter la participation de l'État dans le secteur du lithium.

Ces incertitudes économiques et politiques poussent les agences de notation à dégrader régulièrement la note de ces pays. En conséquence, les Etats doivent payer des taux d'intérêt très élevés pour se financer. Pour les investisseurs, le rendement espéré doit être nettement supérieur à celui d'un pays stable pour que le risque en vaille la peine.

A cela s'ajoute l'évolution des critères d'investissement, qui intègrent désormais l'impact environnemental. Au Chili, le lithium est extrait dans l'un des déserts les plus arides du monde, une activité qui consomme des quantités d'eau colossales.

Aujourd'hui, l'Amérique du Sud apparaît toujours très fragmentée, en particulier au niveau politique. Le Brésil et le Chili sont gouvernés par une gauche pragmatique, tandis que d'autres pays connaissent des expériences radicales de droite (Argentine). Le continent n'est pas pauvre, il est instable : c'est son défi historique. Pour s’exposer à cette zone, les investisseurs peuvent se tourner vers l’indice de référence : le MSCI Emerging Markets Latin America. Bien qu’il contiennent des parts dans la plupart des pays du continent, il reste massivement dominé par le Brésil. Plusieurs ETF répliquent cet indice. Amundi en propose notamment deux, dont un éligible au PEA.

Toutefois, miser sur cette région implique un double pari : sur la performance des entreprises, mais aussi sur la solidité des monnaies locales. Si ces devises dévissent, elles peuvent amputer, voire effacer totalement les gains de l'indice.

Ce risque de change est inhérent à tout investissement international. Mais ici, les turbulences locales accentuent la volatilité, un facteur d'autant plus crucial que ces produits ne bénéficient d'aucune couverture contre le risque de change. Voici quelques exemples des produits possibles :