La nouvelle technologie du lithium peut aider le monde à devenir écologique - si elle fonctionne.

Il ne reste plus qu'à prouver que ces technologies fonctionnent à l'échelle commerciale.

Si c'est le cas, les mineurs seront en mesure de stimuler la production mondiale de lithium avec une empreinte bien plus petite que les mines à ciel ouvert et les bassins d'évaporation, qui ont souvent la taille de plusieurs terrains de football et sont impopulaires auprès des communautés locales.

Ces technologies dites d'extraction directe du lithium (DLE) extraient le métal blanc de la saumure à l'aide de filtres, de membranes, de billes de céramique ou d'autres équipements qui peuvent généralement être logés dans un petit entrepôt. Mais elles utilisent souvent beaucoup d'eau potable et d'électricité, et aucune n'a fonctionné à l'échelle commerciale.

Les constructeurs automobiles mondiaux, les sociétés minières et les investisseurs déversent des millions de dollars dans les entreprises de DLE, pariant qu'elles peuvent fournir la majeure partie du lithium nécessaire pour alimenter la révolution des véhicules électriques.

"C'est un tel changement de jeu. Il y a d'énormes opportunités ", a déclaré la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, lors d'une conférence sur l'énergie le mois dernier à propos de la DLE.

Le ministère de Granholm a accordé à la société Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett une subvention de 15 millions de dollars pour tester la technologie DLE dans la mer de Salton en Californie, sous laquelle se trouvent d'importants gisements géothermiques de lithium, et envisage de financer d'autres projets de DLE.

Les technologies DLE défieraient les mineurs traditionnels tels que Albemarle Corp, le plus grand producteur de lithium au monde, et les mineurs potentiels tels que Lithium Americas Corp, ioneer Ltd et Piedmont Lithium Inc.

Albemarle étudie diverses technologies de DLE mais ses dirigeants ont déclaré que la DLE fonctionne probablement mieux lorsqu'elle est conçue pour un gisement de lithium spécifique, ce qui pourrait freiner l'enthousiasme.

L'utilisation importante d'eau par plusieurs types de technologies DLE a soulevé des doutes. La technologie sur laquelle General Motors Co compte pour fournir une "quantité appréciable" de son lithium provenant de la région de Salton Sea utilise 10 tonnes d'eau pour chaque tonne de lithium produite.

La société privée Lilac Solutions Inc, soutenue par BMW et Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, a développé cette technologie et a déclaré qu'elle pourrait utiliser une usine de dessalement pour filtrer l'eau saumâtre afin d'éviter d'utiliser de l'eau potable.

"Si nécessaire, nous sommes prêts à faire ces investissements en capital pour nous assurer que nous ne mettons en danger l'eau douce de personne", a déclaré le PDG de Lilac, Dave Snydacker. "Les nouvelles technologies sont absolument essentielles pour que la société puisse obtenir les volumes de lithium nécessaires aux véhicules électriques."

L'éminent vendeur à découvert Hindenburg Research a publié en février un rapport de 59 pages mettant en doute le fait que la technologie DLE de Standard Lithium Ltd fonctionne même, malgré le soutien apporté à son projet Arkansas par les géants de la chimie Koch Industries Inc et Lanxess AG.

"La DLE est l'une de ces technologies qui a été un espoir et une prière, un Ave Maria pour la plupart, donc c'est un terrain fertile pour les promoteurs d'actions", a déclaré Nathan Anderson de Hindenburg.

Standard a contesté les allégations du rapport, qui a effacé plus de 300 millions de dollars de la valeur boursière de Standard en une journée et a alimenté les craintes concernant le mouvement DLE. L'action s'est partiellement rétablie.

JE SUIS UN SCEPTIQUE

Il existe des dizaines de sociétés axées sur l'ELD dans le monde, certaines avec leurs propres technologies, d'autres avec des terrains riches en saumure et d'autres encore avec les deux.

"L'extraction directe de lithium devient un sujet brûlant", a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de Schlumberger Inc, qui développe la technologie DLE avec Panasonic Corp. Elle espère approvisionner la Gigafactory de Tesla dans le Nevada, mais a reconnu qu'elle devait trouver un moyen de produire le métal sans eau potable.

Les ambitions américaines et mondiales de passer au vert sont en jeu. Au moins 70 % des gisements de lithium américains sont détenus dans des réserves de saumure, selon le département de l'énergie. Ailleurs, DLE propose une chance de produire du lithium dans des régions où les mines à ciel ouvert rencontrent une forte opposition.

En Allemagne, Vulcan Energy Resources Ltd vise à utiliser la DLE pour produire le métal pour Renault SA et d'autres constructeurs automobiles de la Forêt-Noire allemande.

"À mesure que la transition vers les VE s'accélère, nous pouvons croître avec ce marché", a déclaré Horst Kreuter, PDG de Vulcan.

La société privée Luna Lithium Ltd prévoit d'utiliser le DLE dans le Nevada, selon son PDG Emily Hersh. Dans le Grand Lac Salé de l'Utah, Compass Minerals International Inc essaie de choisir une technologie DLE depuis plus d'un an et espère prendre une décision cet été.

Galvanic Energy LLC vise à vendre les 100 000 acres riches en saumure qu'elle contrôle en Arkansas si elle trouve une technologie DLE qui fonctionne.

"Ces entreprises font de la promotion et parlent de ce qu'elles peuvent faire, mais je suis un sceptique jusqu'à preuve du contraire", a déclaré Brent Wilson, un ancien géologue de Chesapeake Energy Corp qui a formé Galvanic en 2018.

Rio Tinto Ltd a payé 825 millions de dollars en décembre dernier pour un projet DLE en Argentine, qui, selon elle, "a le potentiel d'augmenter considérablement les récupérations de lithium par rapport aux bassins d'évaporation solaire."

La société privée Energy Exploration Technologies Inc, connue sous le nom d'EnergyX, a développé une technologie DLE qui utilise des membranes pour filtrer le lithium, mais dans certains cas, la technologie de membrane DLE d'EnergyX devra être associée à une autre technologie DLE, a déclaré le PDG Teague Egan.

"Notre technologie de membrane DLE est très bonne, mais DLE ne doit pas nécessairement signifier une technologie ou une autre. Je pense que c'est ce que les gens ne voient pas", a déclaré Egan, qui vise à rendre EnergyX publique d'ici la mi-2023.

EnergyX a récemment envoyé une version pilote de sa technologie en Bolivie dans l'espoir de convaincre La Paz de la choisir pour développer le salar d'Uyuni, l'un des plus grands gisements de lithium au monde.

Lilac, ainsi que plusieurs entreprises chinoises et russes, sont également en concurrence pour le projet bolivien, ce qui témoigne de l'attention mondiale croissante portée à cette industrie.

"La DLE n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil très précieux dans la boîte à outils", a déclaré Hersh de Luna Lithium.