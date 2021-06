La nouvelle technologie innovante développée par une cryptologue et vétérane de la marine américaine aide à protéger les animaux de compagnie et leurs propriétaires

ORCHARD PARK, New York, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZuluTails LLC a annoncé le lancement de son service d'abonnement associé à son site en ligne interactif, ZuluTails.com, afin de réunir rapidement les animaux perdus et leurs propriétaires. Les dispositifs traditionnels de gestion des animaux de compagnie, tels que les micropuces et les traceurs GPS, peuvent être invasifs, dépendent de l'accès à des scanners, ont des portées limitées, sont sujets à des pannes matérielles, exigent souvent des utilisateurs qu'ils téléchargent des applications supplémentaires, génèrent des frais de service et font perdre un temps précieux lorsqu'un animal de compagnie a disparu. ZuluTails associe sa technologie Universal Pet Identifier™ (UPI) à des intégrations de premier plan pour réunir rapidement, en toute sécurité et efficacement les animaux perdus et leur famille.



Avec ZuluTails, les propriétaires d'animaux de compagnie et les personnes qui retrouvent des animaux perdus se connectent au portail ZuluTails.com pour protéger leurs animaux de compagnie tout en garantissant la confidentialité de leurs données personnelles et privées. ZuluTails aide les personnes qui retrouvent des animaux de compagnie en fournissant immédiatement un profil de l'animal qu'ils ont trouvé, qui comprend son comportement, sa photo, les détails de son état de santé et d'autres caractéristiques qui les aident à s'occuper des animaux et à retrouver leurs propriétaires.

ZuluTails a été créée par la cryptologue, vétérane de la marine américaine et experte en cybersécurité de renommée internationale, Pamela Fusco, défenseure de la cause des animaux qui se consacre à leur protection. Les services de la société sur Zulutails.com sont mis à la disposition des membres aux États-Unis et au Canada, et devraient s'étendre à l'échelle mondiale dans le courant de l'année 2021.

« Nous avons conçu ZuluTails parce que nous avions vécu l'angoisse émotionnelle, la tragédie et les nombreux défis associés à la perte d'un animal de compagnie adoré », a déclaré Pamela Fusco, PDG de ZuluTails. « Nous savons que les gens sont généralement soucieux de protéger les informations personnelles et privées de leur famille, mais lorsque leur animal de compagnie disparaît brutalement, ils partagent volontiers leurs informations et prennent des risques inutiles. Ils publient frénétiquement des photos d'êtres chers et d'animaux domestiques, ainsi que des adresses, des numéros de téléphone, des e-mails et des noms complets sur tous les réseaux sociaux, des annonces et des affiches des animaux de compagnie perdus, dans un effort désespéré pour les retrouver. Des millions de personnes ont vécu cette situation et nous savons l'impact d'une violation de la cybersécurité sur l'humanité. ZuluTails donne à chacun la possibilité de communiquer et de collaborer en toute sécurité avec les autres utilisateurs sans exploiter leurs coordonnées personnelles. »

Pour créer un compte et souscrire un (ou plusieurs) abonnement(s) pour un animal, rendez-vous sur le site www.zulutails.com . Le coût de l'adhésion annuelle commence à 19,99 $ pour le premier animal de compagnie avec des options de forfaits pour ajouter des animaux de compagnie supplémentaires.

Aux États-Unis, 156 millions de foyers possèdent au moins un animal de compagnie et 10 millions d'animaux de compagnie disparaissent chaque année, ne rentrant jamais chez eux.

ZuluTails s'est associée à des organisations à but non lucratif en Amérique du Nord qui partagent la valeur de l'amélioration des conditions de vie de tous les animaux et s'engage à soutenir leurs missions. Les propriétaires d'animaux de compagnie choisissent leur organisation caritative préférée pendant le processus de création de compte et ZuluTails verse des dons pour chaque adhésion d'un animal de compagnie.