La nouvelle version de Prima XL (ex- WebXL) est disponible : des calculs de réassurance toujours plus performants !

Paris, le 27 Février 2020 – Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.7 de sa plateforme cloud de gestion de la réassurance. Cette nouvelle version met en évidence les performances de calculs de Prima XL, accélère les processus de clôture et se dote de nouvelles fonctionnalités métiers très demandées par le marché.

A l’instar de 2018, l’année 2019 a été marquée par des augmentations de tarifs de réassurance dont des hausses significatives dans certains pays, comme aux Etats-Unis où des zones ont été très touchées par les catastrophes naturelles.

Le marché de la réassurance dispose de nombreuses opportunités pour les années à venir qui devraient maintenir et accroître son importance. Les facteurs de risques et les conditions macroéconomiques ne cessent de se multiplier de jour en jour à travers le monde et deviennent de plus en plus complexes.

Il devient de plus en plus crucial pour les professionnels de la réassurance de suivre ces risques et de pouvoir calculer facilement les différents ratios de réassurance.

Des calculs de réassurance optimisés et performants

La version 9.7 de Prima XL propose des nouvelles fonctionnalités de calculs enrichies afin de répondre au besoin du marché d’effectuer des calculs toujours plus complexes et plus performants. A présent, Prima XL permet de lancer des calculs en parallèle de manière illimitée et sans aucune contrainte technique. « C’est un véritable gain de temps pour nos utilisateurs qui peuvent effectuer leur clôture en moins d’une journée ! », déclare Julien Victor, directeur général de Prima Solutions.

Il est également possible dans cette nouvelle version de planifier les calculs de réassurance à l’avance. L’utilisateur pourra ainsi décider, en fonction de la complexité et de la volumétrie, de programmer les calculs en temps masqué, ce qui lui permet de se concentrer sur la validation et l’analyse des chiffres, une véritable valeur ajoutée pour le métier.

La gestion des multidevises dans les calculs de rétention/protection est également optimisée. Introduite dans les versions précédentes, cette fonctionnalité permet d’effectuer les calculs sur des traités non proportionnels libellés dans plusieurs devises en conservant les calculs d’écarts de change potentiels.

Une gestion renforcée de la clause horaire

La notion de clause horaire a été créée pour faciliter la gestion des catastrophes naturelles, répondant au besoin des sociétés outre-Atlantique faisant face à de nombreux sinistres. Cette fonctionnalité permet d’optimiser la plage horaire en limitant la durée d’un événement et d’obtenir le meilleur recouvrement. Aujourd’hui, cette fonctionnalité gagne encore en précision avec l’indication du fuseau horaire de la zone sinistrée, information précieuse pour les sociétés d’assurance internationales, présentes sur plusieurs zones géographiques.