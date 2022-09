La numérisation du "BBC World Service" menace 382 emplois

29 septembre (Reuters) - Le projet de la BBC de basculer vers des supports numériques de nouveaux services en langues étrangères pourrait se traduire par la suppression de 382 postes, a déclaré jeudi le service mondial du service public de radio-télévision britannique dans un communiqué.

Selon ces propositions, sept services linguistiques supplémentaires, comme le chinois et l'ourdou, passeront à une activité entièrement numérique, a déclaré la BBC, qui ajoute que près de la moitié de ses 41 services linguistiques seraient digitaux.

Cette stratégie s'inscrit notamment dans le cadre d'un "climat financier difficile", qui oblige le groupe à réaliser des économies à hauteur de 28,5 millions de livres (32 millions d'euros), explique la BBC.

Elle assure que l'évolution de son audience numérique, qui a plus que doublé ces dernières années, justifie le nouveau projet.

La BBC précise qu'aucun service en langue étrangère ne fermerait et que ses propositions étaient soumises à la consultation du personnel et des syndicats. (Reportage Shivani Tanna in Bengaluru Version française Alizée Degorce, édité par Marc Angrand)