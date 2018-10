La numérisation pourrait menacer jusqu'à un million d'emplois en Suisse

Zurich (awp) - Les progrès de la numérisation et de l'automatisation menace presque un emploi sur quatre ou environ 1 million ces prochaines années. Une étude de l'entreprise de conseil McKinsey consacrée à la mutation technologique du marché suisse de l'emploi et dont la NZZ am Sonntag s'est faite l'écho arrive à cette conclusion.

Selon cette étude, les secteurs du commerce de détail, de l'industrie et de la finance sont ceux qui devraient perdre le plus d'emploi. Quelque 20 à 25% de l'ensemble des activités professionnelles seront automatisées d'ici 2030. Pour la Suisse, cela implique la disparition de 1,0 à 1,2 million d'emplois.

Simultanément toutefois, les nouvelles technologies entraîneront la création de 0,8 à 1,0 million de nouveaux emplois. La moitié d'entre eux seront créés dans le domaine de la technologie.

Pour ceux que la numérisation fera perdre leur emploi, les experts de McKinsey estiment que la plupart bénéficieront de mesures de recyclage. De nombreuses entreprises vont procéder au changement de formation de leurs employés en leur sein, afin de les préparer à de nouvelles tâches.

