La "paix" dans l'Asie-Pacifique doit être préservée, disent Wang Yi et Nikolaï Patrouchev

22 février (Reuters) - Le chef de la diplomatie chinoise et l'un des principaux conseillers du président russe Vladimir Poutine sont convenus que la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique devaient être préservées et se sont opposés au développement d'une "mentalité de Guerre froide", a fait savoir mercredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang Yi et le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev ont discuté de la situation en Ukraine, a indiqué le ministère dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Le communiqué précisait que les deux parties avaient exprimé leur volonté de pratiquer "un vrai multilatéralisme, opposé à toute forme d'intimidation unilatérale, et de promouvoir la démocratisation des relations internationales et un monde multipolaire."

Wang Yi, actuellement en visite dans la capitale russe, doit rencontrer mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

Ce dernier n'a pas exclu que le diplomate chinois rencontre le président russe, estimant qu'il "y a de nombreuses questions à aborder". (Reportage Bernard Orr; version française Camille Raynaud)