Les données publiées mardi par le gouvernement montrent que bon nombre des professions à forte croissance occupées par les travailleurs américains avant la pandémie, telles que la gestion, la finance et les transports, ont encore gagné du terrain au cours des deux premières années de la crise sanitaire.

L'aperçu annuel du département du travail sur les professions et leur rémunération montre également qu'un certain nombre de catégories d'emploi qui avaient déjà du mal à attirer des travailleurs avant la pandémie ont vu ces tendances se poursuivre ou s'accélérer sur le marché de l'emploi chaotique qui a émergé après les pertes d'emploi brèves mais historiques du printemps 2020.

En effet, le rapport annuel sur les statistiques de l'emploi et des salaires par profession semble montrer que la pandémie a été un événement qui a accéléré les tendances plutôt que de les avoir disruptées. Une plus grande part des emplois a été réorganisée entre les professions entre 2016 et 2019 qu'entre 2019 et 2022, lorsque l'économie a émergé de la pandémie.

Seule une poignée de grands groupes professionnels dont la part dans l'emploi total était restée stable ou avait augmenté entre 2016 et 2019 ont vu leur part diminuer entre 2019 et 2022. Et tous ceux qui avaient perdu le plus de terrain avant la crise sanitaire - les emplois de bureau et de soutien administratif, les fonctions de vente et les services liés aux soins personnels - ont connu une nouvelle érosion à la suite de la crise.

Le rapport est publié chaque année au printemps et fournit un aperçu du mois de mai précédent pour plus de 800 professions, en indiquant le nombre de personnes occupant ces emplois et le salaire de chacun d'entre eux.

Les données montrent également l'amorce d'une dynamique de croissance des salaires qui inquiète de plus en plus la Réserve fédérale dans sa lutte pour contenir l'inflation. Toutes professions confondues, les salaires horaires moyens ont augmenté de 15,7 % entre mai 2019 et mai 2022, soit environ le double de l'augmentation enregistrée au cours des trois années allant de mai 2016 à mai 2019.