La pandémie a encore ralenti la semaine dernière dans le monde

Genève (awp/ats) - La pandémie liée au coronavirus a à nouveau ralenti la semaine dernière dans le monde, mais pas en Europe. Le nombre de nouvelles contaminations a reculé de 9% alors que celui des nouvelles victimes a baissé de 3%.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle pour autant régulièrement que la pandémie n'est pas sous contrôle et que le virus continue à se propager largement. Selon ses chiffres publiés mardi soir à Genève et qui portent jusqu'à dimanche, 3,18 millions de nouveaux cas ont été observés la semaine dernière.

L'Europe est la seule région où davantage de nouvelles infections ont été identifiées, 5% de plus et le total le plus élevé sur cette période. Dans toutes les autres zones, la baisse est assez importante et elle atteint même 43% en Afrique.

Côté nouveau décès, à peine plus de 54'000 victimes ont succombé au coronavirus la semaine dernière. Une petite augmentation a affecté l'Europe et le nord du continent américain. Toutes les autres régions ont vu un recul.

Le variant Delta continue de s'étendre à de nouvelles zones et davantage que les trois autres composantes inquiétantes du coronavirus. Avec plus de 190 pays et territoires, il devrait bientôt devenir celui qui est présent dans le plus grand nombre de régions.

Environ 4,8 millions de personnes au total ont succombé depuis le début de la pandémie. Plus de 235 millions ont été infectées.

ats/fr