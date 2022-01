La pandémie accentue les départs massifs dans certains secteurs d'activité au Canada

Hausse de l’absentéisme des employés et menace de roulement de personnel élevé

OTTAWA, 14 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous traversons une période où les employeurs doivent composer avec les incertitudes liées aux nouveaux variants de la COVID-19, les taux de vaccination et les directives des gouvernements. Les employés vivent du stress alors qu’ils tentent de concilier travail et vie personnelle et de s’adapter aux nombreuses perturbations scolaires dans un contexte où la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle tend à disparaître. C’est ce que révèle un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Conference Board du Canada.



« Il est important de mesurer les répercussions de la pandémie sur la santé mentale des employés, a déclaré Lauren Florko, associée de recherche principale, Capital humain, au Conference Board du Canada. Ces difficultés amènent les employés à réfléchir à leurs choix professionnels et entraînent une hausse de l'absentéisme et du roulement du personnel – des facteurs susceptibles de provoquer des départs massifs. »

Voici les principales conclusions du rapport :

Le taux d’absentéisme des employés est beaucoup plus élevé dans les grandes organisations et il a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les organisations ont déclaré une moyenne de 6,2 jours d’absence par employé pour 2020 – il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année précédente.

Les employés réfléchissent à leurs choix professionnels. En réponse, les organisations ont mis de l’avant diverses mesures pour favoriser le maintien en poste des travailleurs : hausses salariales, amélioration de l’image de marque comme employeur et des propositions de valeur pour les employés, approche plus holistique en matière de régimes de soins de santé et responsabilité sociale accrue des entreprises.

Le roulement du personnel présente un risque dans le milieu de la santé et dans les industries fondées sur le savoir, ainsi que pour les employés professionnels de tous les secteurs de l’économie.

Les départs à la retraite ont été moins nombreux que prévu dans la plupart des secteurs d’activité. Ainsi, de nombreuses organisations sont aux prises avec un pourcentage alarmant de travailleurs admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines années.

Dans les prochaines années, on s’attend à des taux de départ à la retraite élevés pour tous les types d’organisation. Les organisations doivent adopter de solides plans de relève et/ou encourager les employés admissibles à la retraite et qui ont le meilleur rendement à demeurer en poste.

Pour atténuer les risques, les organisations doivent veiller à maintenir en poste les employés productifs, élaborer des plans de relève et tirer parti de la technologie pour faciliter le télétravail et automatiser les tâches.

