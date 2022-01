Bank Cler AG / Mot-clé(s) : Autres

La pandémie de coronavirus et la hausse du risque d'inflation mettent la répartition des revenus à l'épreuve



30.01.2022 / 14:00



Avec le Swiss Income Monitor, la Banque Cler met en évidence l'évolution et la répartition des salaires et revenus en Suisse, en répondant notamment aux questions suivantes: les revenus ont-ils augmenté de 2007 à 2018? Quelles sont les différences régionales? Combien y a-t-il de millionnaires en Suisse?



En outre, deux thématiques influencent la répartition des revenus en Suisse à l'heure actuelle: La pandémie, que nous avons analysée en 2021 dans le rapport «Répartition des revenus en Suisse par temps de coronavirus». La hausse actuelle de l'inflation, que nous abordons dans le rapport 2022 intitulé «Effets de l'inflation sur la répartition des revenus». Principaux résultats du Swiss Income Monitor de la Banque Cler sur la nouvelle période (2007-2018): En 2018, le revenu médian des ménages en Suisse s'élevait à environ 53 000 CHF, soit une augmentation de 3 900 CHF (+7,9% au total, +0,8% par an) depuis 2007. (Le revenu médian des ménages s'obtient à partir du revenu net après déductions, comme les cotisations au pilier 3a, hors déductions fiscales. Ce revenu médian correspond à la valeur du «milieu», c'est-à-dire celle à laquelle 50% des revenus sont inférieurs et 50% sont supérieurs.)

Même si la période observée a été marquée par d'importantes difficultés économiques comme la crise financière, la crise de l'euro et l'abandon du taux plancher, la répartition des revenus en Suisse a conservé un niveau très stable.

Les cantons au sein desquels la répartition des revenus est la plus équilibrée sont ceux d'Uri, d'Argovie et de Glaris, tandis que de grandes disparités s'observent dans ceux de Zoug, de Schwytz et de Genève.

En 2018, le canton de Zoug (112 900 CHF) affichait le revenu moyen (somme de tous les revenus des ménages divisée par le nombre de ménages) le plus élevé, alors que les cantons du Jura (54 100 CHF) et du Valais (51 300 CHF) se retrouvaient en bas du classement.

La moitié des ménages du canton de Zoug perçoit un revenu supérieur à 67 800 CHF, Zoug se situant là encore en tête du classement.

Entre 2007 et 2018, le nombre de millionnaires a augmenté de pas moins de 53% pour dépasser les 330 000 ménages, soit 6,2% des ménages suisses au total. Avec 13,4%, le canton de Zoug enregistre la part de millionnaires la plus élevée par rapport à la population totale, suivi des cantons de Schwytz (13%), de Nidwald (10,6%) et de Zurich (9%). En collaboration avec l'institut suisse de recherches économiques BAK Economics, la Banque Cler a analysé la répartition des revenus en Suisse et dans les cantons entre 2007 et 2018. La base de données utilisée est le revenu net par ménage suisse au niveau cantonal pour les années 2007 à 2018 tel que relevé par l'Administration fédérale des contributions (AFC). Dans le cas des ménages à deux revenus, c'est la somme de l'argent gagné qui est prise en compte. Les données de 2018 sont les plus récentes dont nous disposons. Les résultats sont documentés et représentés sous forme graphique tous les ans dans le Swiss Income Monitor de la Banque Cler. Mats Bachmann, responsable du CEO office de la Banque Cler, voit ces résultats sous deux angles différents: «En Suisse, les revenus ont augmenté de façon significative entre 2007 et 2018. Cette hausse concerne à la fois le revenu moyen (9,7%) et le revenu médian des ménages (7,9%), ce qui est fondamentalement positif. En parallèle, à l'échelle cantonale, on observe des différences plus nettes en ce qui concerne le niveau des revenus ainsi que des inégalités en la matière. Ainsi, dans le canton de Zoug, le revenu médian s'élève à 67 800 CHF, tandis qu'il se monte seulement à 42 000 CHF en Valais.» Le revenu médian des ménages a augmenté de 7,9% en Suisse

Les revenus ont sensiblement augmenté en Suisse entre 2007 et 2018. Ce constat vaut aussi bien pour le revenu moyen (somme de tous les revenus des ménages divisée par le nombre de ménages) que pour le revenu médian des ménages (valeur du «milieu», c'est-à-dire celle à laquelle 50% des revenus sont inférieurs et 50% sont supérieurs). Le revenu médian des ménages constitue la grandeur la plus adéquate pour notre analyse, car elle permet de limiter les biais dans le résultat induits par les très hauts revenus. Ayant bénéficié de l'évolution économique positive en Suisse, il s'établissait à environ 53 000 CHF en 2018. Durant la période observée, il a progressé de 3 900 CHF par rapport à 2007 (+7,9% au total, +0,8% par an). Le revenu médian des ménages est le plus élevé dans le canton de Zoug (autour de 67 800 CHF, soit +12,6%) en raison de sa fiscalité avantageuse. Ce canton est suivi au classement par ceux de Bâle-Campagne (59 500 CHF, +4,6%) et de Zurich (59 000 CHF, +10,5%). C'est au Tessin (44 500 CHF, +0%) et en Valais (42 000 CHF, +9,1%) que les revenus médians des ménages sont les plus faibles. Revenu des ménages en CHF, taux de croissance en %

Source: AFC, BAK Economics





Le canton de Zoug, où la fiscalité est avantageuse, affiche les revenus les plus élevés; les cantons du Valais et du Tessin ferment la marche

Dans l'ensemble, la répartition des revenus en Suisse apparaît équilibrée en comparaison avec d'autres pays, même si les États scandinaves ainsi que nos deux voisins germanophones affichent des disparités de revenus moins marquées. Entre 2007 et 2018, la répartition des revenus est restée stable en Suisse, même si le pays a dû affronter plusieurs turbulences (crise financière, crise de l'euro et abandon du cours plancher). Cependant, des disparités plus conséquentes s'observent au niveau cantonal: La tranche des 10% des ménages aux revenus médians les plus élevés oscille entre 105 500 CHF minimum de revenus dans le canton du Valais et 196 700 CHF minimum dans le canton de Zoug (Suisse: 129 800 CHF). Cette valeur dépasse ainsi la barre des 100 000 CHF dans toute la Suisse.

Il est suivi par les cantons de Bâle-Campagne (59 500 CHF), de Zurich (59 000 CHF), d'Argovie (58 300 CHF), de Schwytz (58 200 CHF) et de Nidwald (58 000 CHF).

À l'inverse, la moitié des ménages gagne moins de 42 000 CHF dans le canton du Valais, moins de 44 500 CHF dans le canton du Tessin et moins de 45 600 CHF dans celui du Jura. Répercussions de l'inflation et de la pandémie sur la répartition actuelle des revenus

Depuis plus de dix ans, on ne constatait plus vraiment de fortes hausses de prix en Suisse et dans de nombreux autres pays industrialisés, mais en 2021, l'inflation a repris. À présent, des questions essentielles se posent quant à ses répercussions. Pour Martin Eichler, économiste en chef de BAK, il est tout à fait possible que les évolutions actuelles influent sur la répartition des revenus: «Le retour surprise de cette vieille connaissance pourrait creuser les inégalités de revenus en Suisse. Cependant, certains éléments suggèrent que la phase de poussée inflationniste dans laquelle nous nous trouvons restera brève et qu'elle cessera au cours du premier semestre 2022. Ce sont surtout la pandémie de coronavirus, toujours bien présente, et ses conséquences qui devraient continuer à marquer l'évolution de la répartition des revenus en Suisse.» Vous trouverez de plus amples informations et des illustrations ici.

Pour en savoir plus sur les effets de l'inflation sur les revenus des ménages suisses, lisez notre essai.

