La pandémie et les explosions aggravent les perspectives de la Guinée équatoriale, selon le FMI

L'ancienne colonie espagnole située sur la côte ouest de l'Afrique centrale a subi un double choc économique en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus et de la chute du prix du brut, qui fournit environ trois quarts des recettes de l'État.

Il a subi un nouveau coup dur en mars 2021, lorsque la manipulation négligente de dynamite stockée dans une base de l'armée a provoqué une série d'explosions dans la ville côtière de Bata, faisant plus de 100 morts et des centaines de blessés.

Alors que le PIB hors hydrocarbures aurait augmenté de 1,3 % en 2021 en raison d'une baisse des cas de coronavirus et de l'assouplissement des mesures de confinement, le PIB réel aurait diminué de 3,5 %, a indiqué le FMI dans un communiqué.

Le pays avait déjà connu sept années consécutives de déclin économique avant la pandémie, a-t-il ajouté.

Bien que le PIB réel doive croître d'environ 6 % en 2022 en raison des effets de base d'une production de gaz plus faible que prévu l'année précédente et du début de la reconstruction à Bata, les perspectives à plus long terme restent sombres.

Selon le FMI, la production d'hydrocarbures devrait diminuer à moyen terme, car les principaux champs pétroliers arrivent à maturité et les investissements dans l'exploration ralentissent.

La hausse mondiale des prix des aliments et des engrais risque également d'affecter la sécurité alimentaire de groupes de population déjà vulnérables et d'alimenter l'inflation.

La plupart des 1,2 million d'habitants du pays vivent dans la pauvreté malgré les vastes réserves de pétrole de la Guinée équatoriale.

Le gouvernement a cherché à se remettre des retombées de la pandémie et de l'explosion de Bata en consacrant plus d'argent au secteur de la santé, en réduisant les dépenses non prioritaires et en accordant au secteur privé un allégement fiscal temporaire.