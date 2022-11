La parahôtellerie confiante pour la saison d'hiver

Zurich (awp) - Les membres de Parahôtellerie Suisse se montrent confiants pour la saison d'hiver qui vient, après un été généralement en recul par rapport à 2021 mais qui a affiché de meilleurs résultats qu'avant la pandémie.

Les Auberges de Jeunesse Suisses ont ainsi constaté fin octobre une hausse de 20,9% des réservations en comparaison avec la même période en 2021, avec un intérêt particulier pour les zones de montagne, selon le communiqué jeudi de la faîtière Parahôtellerie Suisse, qui a interrogé ses membres, à savoir Reka, Interhome, TCS Camping, les Auberges de Jeunesse Suisses et BnB Switzerland.

Chez Interhome, spécialisé dans la location d'appartements de vacances, les réservations sont en hausse de 8,4% par rapport à 2021. "Les résidents suisses réservent toujours beaucoup dans le pays" a expliqué Roger Müller, responsable d'Interhome Suisse.

En revanche, le niveau de réservation chez Reka (-9%) est pour l'instant en deçà de 2021. "Nous constatons que les hôtes ont une forte tendance à réserver de plus en plus à la dernière minute", a expliqué son directeur Roger Seifritz. Le planning de décembre, notamment au moment des Fêtes, est déjà bien plein, d'après le communiqué.

Un été davantage rempli qu'en 2019

Les membres de Parahôtellerie Suisse ont dans l'ensemble affiché une saison estivale stable ou en recul, marquée par le désir des Suisses de voyager au-delà des frontières nationales. Mais certains résultats sont meilleurs qu'avant la pandémie. Le retour des étrangers a été salutaire pour quelques structures.

Chez Interhome, la saison a affiché pratiquement le même niveau qu'en 2021 (-2% pour les réservations, -1% pour le chiffre d'affaires). En revanche, la hausse est forte par rapport à l'été 2019, avant la crise sanitaire, avec une progression de 35% des réservations et de 55% du chiffre d'affaires.

Dans les campings TCS, le nombre de nuitées a chuté de 10% par rapport à l'été 2021, mais bondi de 42% comparé à 2019.

Les villages vacances Reka ont aussi constaté un recul. Mai et juin ont connu une baisse des jours d'occupation de 28% quand les réservations pour l'été ont chuté d'un quart. Comparé à il y a trois ans, le coup de mou atteint -8% en jours d'occupation et -3% en termes de réservations. Cette baisse "concerne surtout des locations tierces, listées chez Reka, alors que nos centres de vacances maintiennent le niveau de réservations attendu sur le long terme", a assuré M. Seifritz.

Les Auberges de Jeunesse Suisses ont, elles, connu un été faste avec un bond d'un quart du nombre de nuitées et des recettes par rapport à l'an dernier. "Les auberges en ville ont notamment largement dépassé les attentes, en partie grâce à la part en hausse sensible des hôtes de l'étranger, et aux groupes et écoles qui ont pu à nouveau voyager sans restriction", selon la directrice générale Janine Bunte.

BnB Switzerland s'est dit "très satisfait des résultats de l'été et de l'automne".

