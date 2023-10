La résurgence des prix du pétrole, la détérioration de l'économie et les inquiétudes renouvelées concernant la situation budgétaire de l'Italie signifient que les vents contraires pour l'euro se renforcent, augmentant le risque d'un retour vers la barre psychologiquement clé de 1 dollar.

L'euro, qui se négocie à son plus bas niveau de l'année, près de 1,05 dollar, a perdu 3 % par rapport au dollar au cours du troisième trimestre. Il est en passe de connaître une troisième année consécutive de pertes.

Cette évolution s'explique en grande partie par la fermeté générale du dollar, compte tenu de la résistance de l'économie américaine et de l'afflux de liquidités en provenance de l'étranger, alors que les rendements des bons du Trésor à 10 ans se rapprochent de 5 %.

Mais de plus en plus, des facteurs spécifiques à la zone euro, notamment l'exposition à la hausse des prix du pétrole, risquent d'affaiblir davantage une économie et une monnaie unique déjà en stagnation.

L'euro est particulièrement vulnérable à la hausse des prix du pétrole, les importations nettes représentant plus de 90 % des produits pétroliers disponibles dans l'Union européenne.

"Les prix élevés du pétrole pèsent sur les termes de l'échange de la zone euro, et si les prix du pétrole dépassent 100 $ par baril à 110 $ par baril, nous pensons qu'il sera difficile pour l'euro d'éviter la parité", a déclaré Jordan Rochester, stratège de change pour le G10 chez Nomura.

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 30 % au cours du dernier trimestre, frôlant les 98 dollars la semaine dernière, alors que le groupe de producteurs de pétrole OPEP et ses alliés réduisent l'offre de brut.

Barclays, parmi d'autres banques, s'attend à ce que le pétrole atteigne 100 dollars dans les mois à venir.

Nomura s'attend maintenant à ce que l'euro s'affaiblisse jusqu'à 1,02 dollar d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait une nouvelle baisse de 3 % par rapport aux niveaux actuels.

Jens Eisenschmidt, économiste en chef de Morgan Stanley pour l'Europe, a déclaré qu'en plus d'être plus exposée aux chocs énergétiques, la zone euro est également plus exposée aux risques géopolitiques que les États-Unis.

Cela nuit à la compétitivité de l'Union et réduit les perspectives à long terme de l'euro, a ajouté l'ancien économiste de la Banque centrale européenne.

Morgan Stanley ne s'attendait pas à une chute jusqu'à la parité, mais prévoyait tout de même un nouvel affaiblissement jusqu'à 1,03 dollar.

Un euro faible contribue à renforcer la compétitivité des exportateurs. Toutefois, il accroît également les pressions sur les prix en raison de l'augmentation des coûts d'importation, ce qui aggrave l'impact de la hausse des prix du pétrole. La BCE pourrait donc être amenée à se montrer plus attentive, même si elle ne semble pas trop s'inquiéter pour l'instant.

Sur l'indice pondéré en fonction des échanges commerciaux suivi de près par la BCE, l'euro n'a baissé que de 0,9 % au cours du dernier trimestre et a progressé d'environ 2 % par rapport à la fin de l'année 2022.

Lorsque l'euro a atteint la parité avec le dollar l'année dernière, pour la première fois en 20 ans, la BCE a déclaré qu'elle surveillait la monnaie en raison de son impact sur l'inflation, mais n'a pas ciblé de niveau spécifique.

SURVEILLANCE DE L'ITALIE

Pour Francesco Pesole, stratège en devises chez ING, l'Italie est un autre signe d'alerte. La semaine dernière, la prime de rendement très surveillée que la dette italienne paie en plus de celle de l'Allemagne a atteint 200 points de base, un seuil qui, selon lui, coïncide normalement avec une augmentation de la corrélation entre cette prime et l'euro.

"Si nous assistons à une détérioration significative du marché obligataire italien, et à moins d'une réaction rapide de la BCE pour calmer les investisseurs, les risques de baisse de l'euro/dollar s'étendraient à la zone 1,00/1,02 $", a déclaré M. Pesole. Il a ajouté qu'une toile de fond de données américaines solides et une Réserve fédérale optimiste étaient également importantes.

Il est certain que la faiblesse de l'euro pourrait être limitée si l'économie américaine ralentissait en même temps que l'inflation, ce qui pourrait atténuer l'éclat d'un dollar à son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à un panier d'autres monnaies.

"Si nous avons une combinaison de chômage (américain) plus élevé et d'inflation plus faible, c'est négatif pour le dollar", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable mondial de la stratégie de change pour le G10 chez Bank of America.

Mais "vous pouvez voir l'euro-dollar à la parité si l'économie américaine commence à s'affaiblir mais que l'inflation reste stable - bien qu'il s'agisse d'un risque qui n'est pas dans notre ligne de base", a-t-il ajouté.

Les perspectives à court terme laissent entrevoir d'autres défis pour l'euro.

Les investisseurs parient depuis un certain temps sur la force de l'euro et les dernières données de positionnement montrent une position longue nette de 13 milliards de dollars. Un nouveau débouclage pourrait exacerber la dynamique baissière.

De plus, la BCE ayant indiqué que la fin de son cycle de resserrement le plus agressif jamais enregistré est probablement terminée, l'impulsion donnée par des taux plus élevés s'est estompée.

Gilles Moec, économiste en chef chez AXA Investment Managers, a déclaré que la hausse des taux de la BCE en septembre aurait normalement été un élément positif pour l'euro, mais que les prévisions d'une croissance économique beaucoup plus faible ont dominé.

"Il est certain que la zone euro n'est pas dans une bonne position en ce moment", a déclaré M. Moec, ajoutant qu'il n'excluait pas un mouvement de l'euro vers la parité.