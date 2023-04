La part de l'OPEP dans la croissance de la production de pétrole devrait diminuer cette année -EIA

Aujourd'hui à 19:07 Partager

Les pays non membres de l'OPEP représenteront un pourcentage plus élevé de l'augmentation de la production de pétrole cette année et l'année prochaine, un renversement par rapport aux deux dernières années, a prédit mardi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Les gains réalisés par les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Guyane éclipseront l'OPEP après que l'Arabie saoudite et d'autres producteurs du Moyen-Orient ont annoncé ce mois-ci leur intention de réduire leur production d'environ 1,16 million de barils par jour à partir du mois prochain. La production totale de combustibles liquides hors OPEP devrait augmenter de 1,9 million de barils par jour (bpj) en 2023 et de 1 million de bpj en 2024, a déclaré l'EIA dans ses perspectives énergétiques à court terme. La production de l'OPEP diminuera de 500 000 bpj en 2023, puis augmentera d'un million de bpj en 2024, après l'expiration de l'accord de production du groupe, a prévu l'EIA. Environ la moitié des gains prévus par les producteurs non membres de l'OPEP au cours des deux prochaines années proviendront des États-Unis, a indiqué l'agence. La production américaine de brut devrait augmenter de 5,5 % pour atteindre 12,54 millions de bpj cette année et de 1,7 % pour atteindre 12,75 millions de bpj en 2024. PRIX DE L'ESSENCE Les prix de détail de l'essence aux États-Unis devraient se situer en moyenne autour de 3,50 dollars le gallon cet été, avec un pic entre 3,60 et 3,70 dollars le gallon en juin, selon l'EIA. Il y a un an, les prix ont grimpé jusqu'à 5 dollars le gallon en raison de la flambée du pétrole et de la diminution des stocks. Le ménage américain moyen devrait dépenser entre 2 140 et 2 730 dollars en essence cette année, contre 2 780 dollars en 2022, selon les prévisions de l'EIA. Le prix au comptant du pétrole brut Brent sera en moyenne de 85 dollars le baril cette année, soit une augmentation de 2 dollars le baril par rapport aux prévisions du mois dernier sur les réductions de la production de l'OPEP, a déclaré l'EIA. Du côté de la demande, la consommation de pétrole devrait rester relativement stable. La consommation de combustibles liquides augmentera de 1,4 million de bpj en 2023 et de 1,8 million de bpj en 2024, selon l'EIA. L'EIA s'attend à ce que les marchés pétroliers mondiaux soient relativement équilibrés au cours de l'année à venir. La consommation américaine de pétrole et d'autres combustibles liquides devrait augmenter de 0,5 % pour atteindre 20,4 millions de bpj en 2023 et de 1,6 % pour atteindre 20,7 millions de bpj en 2024, a ajouté l'EIA.