Et si le Japon ou la Chine intervenaient sur le marché des changes pour vendre des dollars et soutenir leurs monnaies, tout en liquidant des bons du Trésor américain, sans que le ciel ne leur tombe sur la tête ?

Ce scénario, difficile à imaginer il y a encore dix ans, est d'autant plus plausible aujourd'hui que les deux principaux détenteurs de la dette américaine n'ont plus le vent en poupe sur le marché des bons du Trésor, que ce soit individuellement ou ensemble.

L'empreinte combinée des banques centrales japonaise et chinoise sur le marché des obligations d'État le plus vaste, le plus profond et le plus liquide du monde est aujourd'hui la plus faible jamais enregistrée, du moins depuis que des données comparables ont commencé à être collectées à la fin des années 1990.

Leur pile combinée de 2 000 milliards de dollars en juin, dernier mois pour lequel les données officielles du Trésor américain sont disponibles, représentait 7,8 % des 25 000 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain en circulation, soit moins d'un tiers du record de 25,4 % enregistré en juin 2007.

Le stock officiel de 1,11 trillion de dollars du Japon représente 4,4 % du marché total, ce qui constitue également un record, tandis que le stock de 835 milliards de dollars de la Chine représente environ 3,4 % du total, soit le niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En revanche, la Réserve fédérale détient 5 000 milliards de dollars, soit 20 % de l'ensemble du marché.

Certes, le Japon et la Chine restent des forces avec lesquelles il faut compter. Ils sont de loin les deux premiers détenteurs mondiaux d'obligations américaines, et la réserve de la Chine est probablement beaucoup plus importante si l'on tient compte des banques d'État, des fonds de patrimoine et des participations présumées dans des pays tiers tels que la Belgique et la Grande-Bretagne.

Mais ils ne dominent plus le marché des bons du Trésor comme autrefois, et la menace de leur vente ne suscite plus la même crainte chez les investisseurs obligataires, sur les marchés mondiaux en général, et même chez les décideurs politiques à Washington.

Ce n'était pas le cas dans les années passées, en tout cas dans les années 2000, avant la crise financière mondiale, lorsque le Japon, les exportateurs de pétrole et les pays émergents - en particulier la Chine - recyclaient leurs énormes excédents commerciaux en bons du Trésor américain afin de constituer de formidables réserves de change.

"Aucune banque centrale étrangère ne possède le marché obligataire, pour ainsi dire. Le marché est essentiellement alimenté par un ensemble de paris sur la Fed, et non par des flux en provenance d'un quelconque pays", a déclaré Brad Setser, membre du Council of Foreign Relations.

LA RELANCE DE LA REER

Le Japon et la Chine ont tous deux acheté des bons du Trésor en juin, dernier mois pour lequel des données sont disponibles. Les données corrigées de l'évaluation des économistes de la Fed Carol Bertaut et Ruth Judson montrent que la Chine et le Japon ont ajouté 8 milliards de dollars et 6 milliards de dollars à leurs réserves respectives.

Les avoirs en bons du Trésor de la Chine ont diminué de 34 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, bien que ses avoirs en titres d'agences américaines aient augmenté de près de 20 milliards de dollars. La réserve de bons du Trésor du Japon a augmenté de 40 milliards de dollars, tandis que sa pile d'agences a diminué de 25 milliards de dollars.

Le stock total de bons du Trésor des banques centrales étrangères a augmenté de 26,5 milliards de dollars pour atteindre 3,54 billions de dollars en juin, et de près de 100 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, selon les chiffres de Judson et Bertaut.

Ces chiffres sont à rapprocher des avoirs du secteur officiel en bons du Trésor américain déposés auprès de la Fed, qui ont augmenté d'environ 100 milliards de dollars cette année.

C'est beaucoup, mais c'est loin de correspondre à l'augmentation de l'offre. La Fed continue de réduire ses avoirs de 60 milliards de dollars par mois, alors que l'émission de bons du Trésor américain explose.

Les rendements obligataires américains étant à leur plus haut niveau depuis la fin des années 2000, l'écart de rendement croissant pousse le yuan et le yen à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar. Le taux de change effectif réel (TCER) du yen est également proche de son niveau le plus bas depuis 50 ans, et la valeur du TCER du yuan est la plus basse depuis dix ans.

Les spéculations vont bon train sur le fait que Pékin ou Tokyo pourraient bientôt puiser dans leurs avoirs en bons du Trésor pour financer des interventions de vente de dollars sur le marché des devises.

Tokyo est plus susceptible de faire le grand saut, comme il l'a fait en septembre et octobre derniers. Ses séries d'interventions pour soutenir le yen ont atteint la valeur record de 60 milliards de dollars et ont été financées principalement par des bons du Trésor américain ou des obligations à court terme.

Les banques d'État chinoises, quant à elles, épongent les excédents de yuans afin de maintenir le taux de change "fondamentalement stable à un niveau raisonnable et équilibré", et Pékin dispose d'autres outils d'augmentation des liquidités et de gestion du taux de change pour stabiliser la monnaie sans vendre de bons du Trésor.

Du moins pour l'instant.

"Nous ne voyons pas encore de signes de ventes de bons du Trésor à des fins d'intervention, mais une nouvelle appréciation du dollar, en particulier par rapport au yuan et au yen, pose des risques", ont écrit les stratèges de Bank of America la semaine dernière.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)