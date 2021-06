La part de la SCPI Neo augmente de 3,8 %

La SCPI Neo, créée en 2019 et gérée par Novaxia Investissement, augmente sa valeur de souscription de 3,8 %, portant son montant à 187 euros par part (sans frais de souscription). Cette augmentation du prix de la part est un gage de fiabilité pour les investisseurs, qui voient s'apprécier la valeur de leur patrimoine. Le taux de rendement sur l'année 2020 était de 6 % net de fiscalité étrangère et Novaxia Investissment met tout en œuvre pour maintenir ce taux en 2021.



Neo, labelisée ISR, confirme le potentiel de sa stratégie d'investissement dans le recyclage urbain et de son modèle innovant optimisé notamment pour le démembrement.