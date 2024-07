Selon une nouvelle analyse, la Chine a produit 53 % de son électricité à partir de charbon en mai, ce qui constitue un record, tandis que 44 % de son électricité provient de sources non fossiles, ce qui indique que ses émissions de carbone pourraient avoir atteint leur maximum l'année dernière si la tendance se poursuit.

La part du charbon est passée de 60 % en mai 2023, selon l'analyse de Lauri Myllyvirta, chercheur principal à l'Asia Society Policy Institute, pour la publication spécialisée Carbon Brief.

L'énergie solaire est passée à 12 % de la production d'électricité en mai, et l'énergie éolienne à 11 %, la Chine ayant ajouté de grandes quantités de nouvelles capacités. L'hydroélectricité (15 %), le nucléaire (5 %) et la biomasse (2 %) constituent le reste de l'électricité produite à partir de combustibles non fossiles.

L'augmentation de la production d'énergie renouvelable a entraîné une baisse de 3,6 % des émissions de dioxyde de carbone du secteur de l'électricité, qui représentent environ 40 % des émissions globales de la Chine, en mai.

"Si le déploiement rapide de l'énergie éolienne et solaire se poursuit, la production de CO2 de la Chine devrait continuer à baisser, faisant de 2023 l'année du pic des émissions du pays", a écrit Myllyvirta.

Une analyse réalisée l'année dernière par Myllyvirta pour le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, basé à Helsinki, a montré que les émissions de la Chine pourraient connaître un "déclin structurel" à partir de 2024.

L'analyse réalisée pour Carbon Brief révèle que la production d'énergie solaire a connu une hausse record de 78 % d'une année sur l'autre en mai, pour atteindre 94 térawattheures (TWh).

Les données du Bureau national des statistiques de Chine ont montré une augmentation de 29 %, mais cela exclut les panneaux solaires de toit et manque donc environ la moitié de l'électricité générée par l'énergie solaire.

La nouvelle analyse a calculé la production éolienne et solaire en utilisant les données relatives à la capacité de production d'électricité et les chiffres d'utilisation du Conseil chinois de l'électricité, une association industrielle.

La production d'énergie éolienne a augmenté de 5 % sur l'année pour atteindre 83 TWh, l'augmentation de 21 % de la capacité ayant été compensée par une utilisation plus faible en raison des variations des conditions de vent. La production d'hydroélectricité a augmenté de 39 % par rapport à l'année dernière, lorsque les centrales hydroélectriques avaient été touchées par la sécheresse.

La production d'électricité à partir de gaz a chuté de 16 %, malgré une augmentation de 9 % de la capacité.

(Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Jamie Freed)