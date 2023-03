La part du lion des fonds d'aide COVID de M. Biden est distribuée aux États et aux collectivités locales

Deux ans après la promulgation du plan de sauvetage américain (ARP) de 1 900 milliards de dollars du président Joe Biden, le programme a permis de verser plus de 10,3 millions de paiements à des locataires dans le besoin et d'aider plus de 30 000 gouvernements locaux et d'État, selon des données publiées lundi.

Le Trésor a déclaré que 99 % des 350 milliards de dollars de l'ARP réservés aux autorités étatiques et locales et aux gouvernements tribaux ont été versés, et que les États ont déjà budgétisé 90 % de ces fonds, bien que les fonds puissent s'écouler en temps utile. De nouvelles données du Trésor, datant de fin décembre, montrent que 24,3 milliards de dollars ont été budgétisés pour 7 000 grandes initiatives d'infrastructure dans les domaines de la large bande, de l'eau et des égouts, élargissant l'accès à l'internet à haut débit pour plus de 1,4 million de familles et d'entreprises, et près de 16 milliards de dollars ont été budgétisés pour 2 100 projets de logement. Les plans budgétaires supplémentaires des États et des gouvernements locaux comprennent 12 milliards de dollars pour 5 300 projets de santé publique et 11 milliards de dollars supplémentaires pour 3 500 projets de développement de la main-d'œuvre formant des travailleurs à de nouveaux emplois mieux rémunérés, a déclaré le Trésor. Le programme d'aide COVID de M. Biden a été adopté sans aucune voix républicaine, ce qui laisse présager que les États et les collectivités locales contrôlés par les républicains pourraient refuser de participer, comme ils l'ont fait pour les fonds Medicaid sous l'ancien président Barack Obama. Toutefois, les données du Trésor montrent que les États et les collectivités locales, qu'ils soient contrôlés par les démocrates ou les républicains, ont utilisé les fonds de l'ARP pour apporter une aide en cas de pandémie et investir dans des projets ayant un impact à long terme, tels que l'amélioration de l'accès à l'internet à haut débit. Le mois dernier, le gouverneur républicain du Wyoming, Mark Gordon, a annoncé que son État avait reçu 70,5 millions de dollars de fonds de l'ARP pour construire des infrastructures à large bande dans des endroits qui n'ont pas accès à un service adéquat, ce qui permettra à quelque 11 700 foyers et entreprises du Wyoming d'avoir accès à l'internet à haut débit.