La participation du Premier ministre Ludovic Orban, en compagnie du président de la Roumanie, Klaus Iohannis, ainsi que des membres du Cabinet, à l'événement de(...)

Votre Excellence, Monsieur le Président,

Excellences, chers représentants du corps diplomatique,

Chers invités représentant le milieu dews affaires, la société civile, les employeurs, les syndicats, les organisations professionnelles,

Tout d'abord, merci d'avoir honoré notre invitation à participer à cet événement de lancement du programme économique, que nous avons intitulé 'Reconstruire la Roumanie' et qui est un programme d'investissements et de soutien au développement économique de la Roumanie. . Le président a déjà fait clairement référence au changement du modèle de développement économique de la Roumanie. Nous suivons un modèle basé sur l'investissement, basé sur la numérisation, basé sur l'innovation, le transfert de technologie, basé sur l'augmentation de la compétitivité, l'augmentation de la productivité, basé sur l'augmentation de la capacité des entreprises roumaines à faire face à la concurrence mondiale, sur la base d'une croissance significative des exportations. Dans le programme que nous avons développé avec le président de la Roumanie, l'équipe du président, l'équipe du gouvernement, tous nos partenaires commerciaux, les organisations professionnelles, nous avons essayé de prendre en compte les problèmes auxquels la Roumanie est confrontée, problèmes qui ont pour la plupart ont été exacerbés par la crise économique déclenchée par l'épidémie de COVID-19. Nous avons constaté que l'accès des entreprises au capital, aux ressources, l'accès des entreprises à tout ce qui signifie des ressources pouvant être mobilisées, soit à partir de fonds européens, soit de l'espace financier-bancaire et de toutes les catégories de ressources, est extrêmement difficile et extrêmement limité. Pour cette raison, nous avons pensé depuis le début de la crise à assurer autant de liquidité que possible dans les entreprises. La plupart des mesures que nous avons prises ont poursuivi cet objectif. De la vitesse de remboursement de la TVA, de la rapidité de règlement des congés de maladie et de toutes les autres mesures, de la suspension des exécutions, des saisies, de la possibilité de reporter les délais au budget de l'État et d'un certain nombre d'autres mesures, en collaboration avec PME Invest, qui visait l'amélioration de l'accès au capital dans le domaine financier et bancaire pour les PME en Roumanie, a poursuivi cet objectif.

Outre PME Invest, je suis en mesure d'annoncer que nous allons bientôt recevoir l'approbation du régime d'aides d'État pour les garanties de crédit et pour les entreprises non PME, un régime d'aides d'État qui soutiendra les entreprises qui sont confrontées à des problèmes de liquidité, qui ont besoin de ressources financières pour l'investissement et le fonds de roulement.

Un autre problème que nous avons constaté et que nous essayons de résoudre grâce à notre programme est la fluidité des flux d'argent entre les entreprises. Une grande partie des entreprises des pays plus développés sont financées par la bourse, elles sont financées par le système financier bancaire. Les entreprises roumaines dépendent fortement du financement par le crédit commercial, plus précisément par les liens qui existent entre les entreprises. Pour éviter les risques de court-circuitage des relations commerciales si une entreprise rencontre des difficultés financières et peut affecter l'ensemble de la chaîne de valeur et tous les partenaires commerciaux, nous avons pensé à un dispositif pour encourager l'assurance du crédit commercial, du crédit fournisseur, en garantissant l'assurance crédit commercial afin de pouvoir passer par un schéma économique les situations possibles pouvant générer des blocages dans les flux financiers, dans les relations commerciales entre les entreprises. Nous avons également conçu un système de garantie de l'affacturage qui vise également à assurer la fluidité des flux financiers et la possibilité d'intervenir en faveur des entreprises en difficulté et de toutes les entreprises de la chaîne de liens économiques de chaque entreprise.

Les investissements sont également extrêmement importants et, je le répète, en plus de PME Invest, nous avons pensé à d'autres instruments de financement des investissements pour les entreprises, comme le système de garantie pour la location d'équipements; nous avons également pensé à tout un système de subventions pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, à financer par des fonds européens à la fois sur la mesure 2.1 et la mesure 2.2 sur le POR, également une subvention pour laquelle nous nous avons mobilisé plus d`un milliard fd`euros, une subvention de redémarrage, une assurance fonds de roulement, pour le redémarrage des entreprises les plus touchées par l'épidémie de COVID-19; également des subventions d'investissement de différentes catégories, soit des subventions aux micro ou petites et moyennes entreprises jusqu'à 200 000 EUR, entre 200 000 EUR et 1 million EUR, ainsi que des subventions plus importantes à réaliser à travers la mesure 2.2 du Programme opérationnel régional, des subventions comprises entre 2 et 6 millions d'euros, subventions nécessaires pour soutenir les investissements des entreprises en développement.

Permettez-moi de vous dire quelques mots sur notre réflexion sur le rôle du gouvernement. Je commencerai par vous dire qu'il est temps que les dirigeants politiques émergent du marais de la démagogie et du populisme, du discours de science-fiction qui n'a rien à voir avec la légitimité économique et qui crée des attentes qui ne peuvent être honorées. Le temps où les politiciens ont promis des choses irréalisables et promis la lune du le ciel et offert la poussière sur le tambour doit cesser. La responsabilité dans les messages publics des gouvernements, des dirigeants politiques doit être dominante, et du gouvernement on doit entendre la vérité, la voix de la raison et seules les choses qui peuvent vraiment être réalisées et basées sur les réalités économiques, basées sur la légitimité économique, basées sur un véritable soutien au développement. Le développement économique, qui doit conduire à l'élévation du niveau de vie de chaque citoyen de ce pays, ne peut se fonder que sur les investissements, sur l'accroissement de la compétitivité de l'économie roumaine des entreprises roumaines, et ici le gouvernement doit avoir une vision, volonté, mobiliser des ressources, être en dialogue et en partenariat avec l'environnement des affaires pour trouver les meilleures solutions, pour assurer l'augmentation de la compétitivité de l'entreprise roumaine. Nous avons beau avoir du gaz, si le gaz est vendu en Roumanie à un prix supérieur à la moyenne européenne, à la suite d'une ordonnance, l'ordonnance d'urgence 114, qui a complètement détruit le système de libéralisation du marché sur le marché du gaz et sur le marché de l'électricité. Nous avons beau avoir du gaz, si nous ne connectons pas les Roumains, nous n'apportons pas de gaz roumain dans les foyers roumains - et ici nous avons alloué des ressources pour le garantir. Nous avons beau avoir du gaz, si nous ne l'utilisons pas pour les formes les plus précieuses de valorisation du gaz naturel: en pétrochimie, dans le traitement de divers produits. En outre, nous avons beau avoir du gaz, si les rendements pour la production d'électricité et de chaleur dans les cogénérations en Roumanie sont inférieurs à 50%, étant donné que les technologies de cogénération modernes génèrent des rendements supérieurs à 90%. Il en va de même pour l'électricité. La base de la compétitivité doit bien sûr être d'assurer une énergie à des prix compétitifs avec les autres pays européens. Aussi pour la compétitivité, si le transport d'une tonne de marchandises coûte 0,7 fois plus cher que le transport d'une tonne de marchandises d'un pays comparatif dans la même zone, il sera très difficile d'assurer la compétitivité des entreprises investissant en Roumanie.

Par conséquent, nous voulons investir dans la modernisation des infrastructures de transport, afin d'augmenter la compétitivité des entreprises, afin d'accroître l'attractivité de la Roumanie pour les investissements qui génèrent des emplois, qui génèrent du développement, qui génèrent finalement des revenus pour le budget de l'État. La Roumanie est un pays riche, avec des ressources, mais la capitalisation de ces ressources doit se faire intelligemment, en allouant des fonds à ces choses qui peuvent vraiment valoriser toutes les ressources dont la Roumanie dispose. En créant des chaînes de production qui génèrent de la valeur ajoutée et qui ont réellement la capacité de générer des produits compétitifs au niveau international. Nous avons du cuivre, mais tant que nous n'exportons que ce que nous extrayons de la zone du cuivre, sans investir dans la production d'au moins des barres de cuivre, je ne parle plus de haute transformation du cuivre, afin de pouvoir générer de la valeur ajoutée, nous ne capitalisons pas. cette ressource. Cela est vrai pour presque toutes les ressources dont dispose la Roumanie. Les entreprises intelligentes pensent aux systèmes intégrés, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de générer un seul type de produit à vendre, mais de réaliser autant de processus technologiques que possible, de se développer sur la chaîne de valeur, afin de générer autant de valeur ajoutée que possible en Roumanie. Nous ne pourrons pas donner des salaires élevés tant que nous ne développerons pas ces industries, tant que nous ne développerons pas ces domaines où la valeur ajoutée est vraiment élevée et où les employés sont les mieux payés.

Aussi, dans la période à venir, je dois vous dire clairement que les investissements qui sont réalisés par le gouvernement, par les entreprises publiques, vont s'accélérer. Et cette accélération doit provenir d'une gestion correcte de toute la procédure de réalisation d'un investissement politique, de l'idée jusqu`à la réalisation effective de la construction. Nous ne pouvons pas développer l'infrastructure tant qu'une procédure d'appel d'offres en Roumanie dure cinq ans. Dans un pays normal, cela dure au maximum 6 mois, en Roumanie, nous avons eu des procédures d'appel d'offres qui ont duré 3, 4, 5 ans, car souvent les commissions d'appel d'offres sélectionnaient l'entreprise à la 6ème place du vainqueur du contrat, au lieu de sélectionner l'entreprise avec la meilleure offre, évidemment avec la meilleure offre. La rapidité et la justesse des procédures de passation des marchés, tant pour les entreprises qui réalisent des études de faisabilité, des projets, et surtout pour les constructeurs réels, représentent une clé pour l'accélération, le développement des projets d'infrastructure. Nous ne pouvons plus nous arrêter, nous sommes dans la dernière année de l'exercice 2014-2020, et ceux qui nous ont précédés ont simplement bloqué l'utilisation des fonds européens pour le développement économique de la Roumanie. Non seulement dans les infrastructures de transport, mais aussi dans les infrastructures d'eau et d'assainissement, dans tous les types d'infrastructures financées par des fonds européens et sur des axes importants où nous n`avancé d`un seul pouce. Par exemple, en termes d'assainissement, seulement 9 millions de Roumains ont accès au réseau d'assainissement, nous avons des milliards d'euros sur POIM à utiliser par les compagnies des eaux du département pour étendre les réseaux d'eau et d'assainissement et après prèsque 7 ans depuis le début de l'exercice en cours, presque aucun projet dans aucun département n'a démarré le projet d'investissement pour l'expansion des réseaux d'eau et d'assainissement. Le gouvernement et l'administration doivent changer la mentalité, l'esprit d'entreprise doit entrer dans l'activité du gouvernement et être l'élément principal. L'action dans la société doit être déterminée par le gouvernement. Nous avons besoin d'une administration qui se débarrasse des habitudes qu'elle a eues jusqu'à présent, une administration numérique, une administration qui sait dire 'oui' au lieu de 'non', une administration qui accélère toutes les procédures nécessaires à l'approbation. , autorisation, certification et pour toutes les autres procédures de règlement qui ont lieu par le biais de l'administration. Le critère d'évaluation de celui qui travaille dans l'administration publique doit être l'efficacité, il doit être la mesure dans laquelle il a la capacité de traiter toutes les demandes qui lui viennent de la société, du milieu des affaires.

Le gouvernement et l'administration doivent être partenaires dans l'environnement des affaires. La Roumanie ne peut se développer que sur la base d'entreprises solides et compétitives, qui ont la capacité de faire face à la concurrence mondiale, qui ont la capacité de s'internationaliser, qui ont vraiment la capacité de générer tous les plans de croissance des investissements. J'ai été dans des entreprises en Roumanie où j'ai été étonné, des investissements sont faits dans lesquels l'augmentation de la productivité est de 4 voire 5 fois. L'efficacité est fondamentale, l'introduction, la vitesse d'introduction dans la production d'innovations, les résultats de la recherche, est également une base pour la vitesse de mouvement de l'économie et de la société roumaines.

Je ne veux pas entrer dans tous les détails du programme que nous avons préparé, mais je peux vous dire clairement que la Roumanie a une chance énorme. Nous avons des opportunités que beaucoup n'ont même pas identifiées à ce jour, nous ne sommes pas autorisés à rater aucune opportunité, de l'opportunité d'être un pays européen et de recevoir le soutien de l'Union européenne pour le développement économique, aux opportunités qui découlent des ressources dont nous disposons, des opportunités qui découlent des différents placements dans l'aire géographique.

Il existe un phénomène mondial de délocalisation des capacités de production. La Roumanie ne doit pas être passive, la Roumanie doit présenter tous les avantages qu'un investisseur peut avoir s'il décide d'investir en Roumanie, peu importe d'où il vient.

Autre chose extrêmement importante dans le temps à venir: tous les problèmes que nous avons rencontrés sont dus à un manque de confiance en soi. La confiance en soi est fondamentale. Bien sûr, le gouvernement ne peut à lui seul assurer le développement de la Roumanie, il a besoin de la participation de chaque entreprise, de la participation de toute personne qui a une initiative dans le domaine économique, social, culturel, dans tout domaine d'activité pour créer cette énergie. La Roumanie doit profiter des opportunités spéciales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.

Je termine aujourd'hui en vous disant que nous nous sommes fixé comme objectif que dans un délai maximum d'un mois l'ensemble des mesures prévues dans le programme économique à mettre en œuvre en adoptant tous les actes normatifs nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Nous visons à ce que toutes les mesures que nous avons envisagées soient facilement accessibles, à les mettre en œuvre numériquement et à essayer de garantir le plus rapidement possible l'accès de chaque bénéficiaire potentiel aux ressources mises à disposition. Je vous remercie!