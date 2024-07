La Chine a encore beaucoup d'appétit pour les achats officiels d'or, malgré une pause en mai et juin, car ses avoirs en lingots restent faibles par rapport à ses réserves et les tensions géopolitiques persistent, selon un initié de la politique, des experts de l'industrie et des données.

Les achats d'or de Pékin, qui ont contribué à la hausse du prix au comptant en avril et en mai, ne sont plus perçus comme étant à l'abri de la sensibilité des prix, mais les risques géopolitiques persistants devraient maintenir actif son programme à long terme de diversification de l'exposition aux actifs libellés en dollars américains.

Les réserves d'or de la Chine doivent augmenter en termes absolus et relatifs, car elles ne correspondent pas au statut de la deuxième économie mondiale et la part de l'or dans ses réserves est la plus faible de toutes les grandes économies, a déclaré un initié de la politique chinoise impliqué dans des discussions internes, qui a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question.

"Mais nous devons tenir compte des prix - il est impossible pour la banque centrale de maintenir un montant constant d'achats chaque mois", a déclaré l'initié, ajoutant que les facteurs géopolitiques stimulés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient ont été parmi les moteurs de la demande d'or de la Chine ces dernières années.

Les responsables de la banque centrale, la People's Bank of China (PBOC), n'ont jamais commenté publiquement les raisons de la reprise des achats d'or en novembre 2022, après une pause de plus de trois ans.

Huit mois après que les sanctions occidentales ont gelé 300 milliards de dollars des réserves officielles de la Russie, soit environ la moitié du total de Moscou, la PBOC a commencé à signaler ses achats d'or et a continué à le faire pendant 18 mois, formant un pilier pour les prix mondiaux de l'or qui ont atteint des sommets en 2024.

La PBOC a été le plus grand acheteur d'or au monde en 2023, ses achats nets de 7,23 millions d'onces étant les plus importants effectués par la Chine depuis au moins 46 ans, selon le World Gold Council.

Mais lorsqu'elle n'a effectué aucun achat en mai et juin de cette année, les prix au comptant ont été mis sous pression, laissant le marché dans l'incertitude quant à l'appétit futur de la Chine.

Le responsable politique a attribué la pause des achats aux "prix élevés". Le prix au comptant, qui a regagné du terrain après avoir chuté en juin, a atteint un niveau record mercredi, grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

La PBOC et l'Administration nationale des changes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La Chine possède les plus grandes réserves de devises étrangères au monde, soit 3,22 trillions de dollars en juin. Mais la part de l'or dans les réserves globales de la Chine, qui comprennent sa position de réserve et ses droits de tirage spéciaux (DTS) au Fonds monétaire international, bien qu'elle ait atteint un niveau record de 4,9 %, est faible par rapport à la moyenne mondiale de 16 %.

La part de l'or dans les réserves des pays en développement et des marchés émergents est généralement beaucoup plus faible que celle des économies avancées, dont les réserves de devises sont moins importantes.

"Compte tenu de cette base et de l'ampleur des réserves de change, nous pensons que la PBOC achètera de l'or à des volumes plus élevés pendant des décennies", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matière de matières premières chez WisdomTree.

La demande des investisseurs en Chine devrait également rester forte, selon lui, dans un contexte de crise immobilière prolongée et alors que les achats de la banque centrale renforcent la confiance dans l'or en tant que réserve de valeur.

"Les achats du secteur officiel sont une publicité gratuite pour l'or en Chine", a déclaré Shaokai Fan, responsable mondial du secteur des banques centrales au Conseil mondial de l'or. "En effet, si la banque centrale achète de l'or, peut-être que moi, en tant qu'investisseur particulier, j'en achèterai aussi.

PRÉCÉDENT RUSSE ET SECRET

L'augmentation des réserves en or est une question de sécurité, car les lingots peuvent être stockés à terre, à l'abri des saisies.

Officiellement, l'or de la Russie représente 30 % de ses réserves de 597 milliards de dollars, mais en termes d'actifs accessibles, la part est bien plus importante, car la moitié des réserves de la Russie ont été gelées par les pays occidentaux en réaction à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.

Ce précédent, dans lequel la banque centrale russe n'avait accès qu'aux investissements en actifs libellés en yuans et en or, a servi de mise en garde pour la Chine, dont les réserves sont estimées à 60 % en actifs libellés en dollars américains, selon les analystes.

"La principale motivation de la PBOC est d'être moins dépendante du dollar américain et, dans un cas extrême, d'être moins sensible aux sanctions américaines", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

Il s'attend à ce que le désir de la Chine de diversifier ses réserves persiste car "les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis ne sont pas près de disparaître, indépendamment de l'issue des élections présidentielles américaines".

Il a fallu neuf ans à la Chine pour faire passer la part de l'or dans ses réserves totales de 1,8 % en 2015 à 4,9 %.

La Chine détient 72,8 millions d'onces d'or d'une valeur d'environ 170 milliards de dollars. Si elle augmentait finalement la part de l'or dans ses réserves jusqu'à 10 % aux niveaux de réserves et aux prix actuels, les achats s'élèveraient à 170 milliards de dollars supplémentaires.

À titre de comparaison, la banque centrale russe a cessé d'acheter activement du métal précieux en 2020, lorsque l'or a atteint 20 % de ses réserves totales. La part de l'or a depuis lors augmenté, notamment en raison de la hausse de son prix.

Selon le Conseil mondial de l'or, la PBOC a parfois déclaré ses achats d'or bien après qu'ils aient eu lieu, ce qui amène les analystes à penser que les dernières statistiques ne donnent peut-être pas une image complète de la situation.