La pause du dollar propose un peu de répit, mais les actions mondiales sont prêtes pour le pire mois en 2 ans

Les actions asiatiques ont connu leur meilleure journée en six semaines, menées par les valeurs technologiques chinoises, tandis que l'indice mondial des actions MSCI a augmenté pour la deuxième journée et que les bourses européennes ont ouvert en hausse.

Si ces mouvements ont donné aux investisseurs un répit bien nécessaire face aux craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation et de la guerre en Ukraine, le mois a été torride pour les actifs plus risqués, des actions aux marchés émergents. Les actions mondiales ont perdu 5,8 % jusqu'à présent en avril, leur pire mois depuis mars 2020.

Une hausse de 5 % de l'indice du dollar, sa plus forte hausse mensuelle en sept ans, a entre-temps frappé d'autres devises, le yen étant le plus grand perdant, touchant des plus bas depuis deux décennies.

Le dollar a toutefois reculé de 0,6 % vendredi, mettant fin à une série de quatre jours de gains contre un panier de devises.

"Peut-être que le crescendo du dollar a atteint son apogée", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho, notant que les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine avaient déjà été évaluées et qu'il y avait "un certain risque à double sens sur le fait que la Fed réalise effectivement ce qui a été évalué".

Les marchés s'attendent à des hausses de taux de 150 points de base au cours des trois prochaines réunions de la Fed, dépassant de loin les autres banques centrales mondiales.

Ces paris n'ont pas été déréglés par les données de jeudi montrant que l'économie américaine s'est contractée au cours du premier trimestre 2022, bien que les chiffres aient souligné les risques pour la croissance posés par un resserrement de la politique monétaire.

"Si le resserrement monétaire est aussi important que prévu, la croissance (américaine) sera nulle d'ici la fin de l'année", a ajouté M. Asher.

La reprise du marché de vendredi a également été favorisée par des rapports indiquant qu'une résolution était en vue dans le conflit concernant la cotation des sociétés chinoises aux États-Unis, a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles, à la maison de courtage UOB Kay Hian de Hong Kong.

Les valeurs technologiques cotées à Hong Kong ont augmenté jusqu'à 10 %, avec en tête les acteurs du commerce électronique JD.com, Alibaba et Meituan qui ont gagné 12 à 15 %.

Ces trois sociétés sont cotées à la fois aux bourses américaines et hongkongaises et leurs cours boursiers avaient été affectés par le différend.

Les gains des poids lourds des indices chinois ont fait grimper l'indice MSCI Asie-Pacifique < .MIAPJ0000PUS> de 1,9 %.

Les commentaires du Politburo, l'organe décisionnel supérieur du Parti communiste chinois, selon lesquels le gouvernement va intensifier le soutien politique pour stabiliser l'économie qui ralentit, et une Bourse forte après les solides bénéfices de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont fait grimper le Nasdaq de 3 % pendant la nuit. [.N]

Cependant, les futures du Nasdaq étaient en baisse de 0,7 %, sous la pression des résultats décevants d'Amazon après la fermeture du marché... Les actions d'Amazon cotées à Francfort ont chuté de 8 %.

CRAINTES À PLUS LONG TERME

Jusqu'à présent, la saison des bénéfices a été saine, la plupart des entreprises ayant dépassé les estimations, mais les craintes sont de plus en plus fortes que les coûts élevés des intrants et le ralentissement de l'économie mondiale ne réduisent les perspectives.

"Il y a quatre catalyseurs à court terme qui animent le marché en ce moment : Les bénéfices américains dont nous sommes à peu près à la moitié, la hausse des rendements du Trésor américain et les nombreux discours bellicistes de la Fed, la guerre en Ukraine et la politique chinoise", a déclaré Fook-Hien Yap, stratégiste d'investissement senior chez Standard Chartered Wealth Management.

Le rendement de référence à 10 ans a glissé de 2,4 % à 2,84 %, après avoir atteint un sommet de 2,981 % le 20 avril et avoir terminé une série de gains de cinq mois [US/].

En Europe également, les rendements des obligations d'État ont glissé malgré des chiffres d'inflation français supérieurs aux prévisions, dans le sillage de l'impression allemande en forte hausse la veille.

Alors que le Dollar Index a glissé, les autres devises se sont raffermies, avec un euro en hausse de 0,6 % à 1,0568 $, après être passé sous le niveau de 1,05 $ jeudi pour la première fois depuis 2017.

Le yen, qui a dépassé le niveau psychologique clé de 130 yens jeudi, a récupéré 0,75 % à 129,9 .

Le yuan chinois négocié à l'étranger s'est également raffermi mais se dirigeait vers sa plus grande baisse mensuelle depuis 1994, sous la pression de fermetures prolongées dans de nombreuses grandes villes pour freiner le COVID-19.

"Une grande partie du prix du dollar a été fixé et un rattrapage est nécessaire pour les retardataires", a déclaré Asher de Mizuho.

Il a toutefois ajouté que les inquiétudes concernant la Chine pourraient continuer à soutenir les flux de dollars refuges.

"Les blocages chinois semblent plus prolongés et les autorités se montrent quelque peu timides dans le lancement de contre-mesures visant à limiter le ralentissement (économique)."