La pauvreté, les niveaux d'éducation dessinent les lignes de bataille des élections françaises

Sentant la frustration des gens face à l'inflation galopante, Le Pen a fait pivoter sa campagne de son message habituel anti-immigration et eurosceptique vers la façon dont elle aiderait à restaurer le budget des familles.

Macron a remporté 27,8 % des voix devant les 23,2 % de Le Pen au premier tour de scrutin dimanche, mais il y avait de grandes divergences régionales avec des lignes de bataille électorales dessinées le long des contours économiques, sociaux et démographiques locaux.

L'analyse démographique des résultats a montré que la promesse de Le Pen a mieux résonné là où cela compte le plus - dans les zones où le niveau de vie est plus bas, où plus de gens abandonnent l'école secondaire, ont une espérance de vie plus faible et souffrent de plus de criminalité.

L'analyse suggère également que Macron aura du mal à atteindre les électeurs en dehors de sa base de citadins éduqués de la classe moyenne.

Graphique : Résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France -

Dans son analyse, Reuters a utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour classer 45 variables démographiques et économiques en fonction de leur corrélation avec les scores des candidats dans les circonscriptions administratives régionales, appelées départements en France.

Comme en 2017, la richesse économique et le niveau d'éducation ont été des facteurs déterminants le dimanche pour savoir si les départements penchaient pour Macron ou Le Pen, bien que la corrélation avec un niveau de vie plus élevé ait été plus forte cette fois pour Macron.

À l'inverse, Macron a fait moins bien et Le Pen nettement mieux dans les zones où la pauvreté est plus importante. En moyenne, 12,7 % de la population vit dans la pauvreté dans les départements où Macron est arrivé en tête, et 16 % où Le Pen a obtenu le plus de voix.

Avec une inflation record, les sondages ont montré à plusieurs reprises que la baisse du pouvoir d'achat était la principale préoccupation des électeurs avant les élections.

Graphique : Le score de Macron est le plus faible dans les zones de grande pauvreté -

Les données officielles du gouvernement indiquent que la France a connu une large progression du revenu disponible brut pendant la présidence de Macron, bien que la flambée de l'inflation au cours des six derniers mois ait rapidement grignoté cette progression.

Mais ses faibles résultats dans les zones à fort taux de chômage et à faible revenu suggèrent que son message selon lequel il est le mieux placé pour inverser la tendance tombe dans l'oreille d'un sourd dans les zones qui ont le plus besoin d'aide.

Un paquet gouvernemental de 25 milliards d'euros (27 milliards de dollars), représentant 1 % de la production économique de la France, pour aider les gens à faire face aux prix élevés de l'énergie et à l'inflation, n'a guère contribué à apaiser les inquiétudes des électeurs.

Le facteur le plus étroitement corrélé à la performance de Le Pen est l'espérance de vie, qui sert souvent de baromètre fourre-tout du bien-être économique et social général.

Dans les départements où Le Pen est arrivé en tête, les femmes nées en 2021 avaient une espérance de vie inférieure d'un an à celle des départements où Macron a gagné.

Dans les deux départements industriels du Nord où Le Pen a obtenu les meilleurs résultats - l'Aisne et le Pas-de-Calais - l'espérance de vie des femmes était inférieure de deux ans à la moyenne nationale. Dans l'Aisne, où Le Pen a obtenu son meilleur résultat au premier tour avec 39 % des voix, près de 30 % des habitants n'ont aucun diplôme de l'enseignement supérieur, contre une moyenne nationale de 21 %.

Prenant acte, pour sa première étape de campagne après le vote de dimanche, Macron a mené le combat contre Le Pen directement dans la ville pauvre de Denain, dans le nord du pays.

Graphique : Le Pen surpasse Le Pen dans les zones à fort taux de décrochage scolaire -

En vue du second tour, Macron et Le Pen seront tous deux également à la chasse aux votes des partisans du leader de la gauche dure Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé troisième au premier tour juste derrière Le Pen avec 22% des voix.

Le vétéran de la gauche incendiaire a obtenu ses meilleurs résultats dans les zones urbaines avec une part plus importante de jeunes électeurs ayant fait des études universitaires qui trouvent que Macron a dérivé trop à droite à leur goût.

Mélenchon a remporté près de la moitié des voix dans la banlieue nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis, où les immigrés représentent plus de 30 % de la population - le taux le plus élevé de France.

Avec ces voix en jeu, Le Pen et Macron devront d'abord convaincre les habitants du département de se donner la peine de voter, car l'abstention y a été plus élevée que partout ailleurs en dehors de la Corse.

(1 $ = 0,9203 euros