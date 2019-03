La pauvreté touche désormais un Argentin sur trois

BUENOS AIRES, 28 mars (Reuters) - Le taux de pauvreté a grimpé au cours du second semestre 2018 en Argentine, du fait de la récession économique, de la chute du peso et d'une inflation galopante qui sape le pouvoir d'achat.

L'institut national de la statistique, l'INDEC, a déclaré jeudi que 32% des Argentins vivaient dans la pauvreté fin 2018, contre 27,3% au premier semestre 2018. La proportion d'Argentins vivant dans une extrême pauvreté a elle aussi progressé dans le même temps, passant de 4,9% à 6,7%.

L'Argentine, où se tiendront des élections législatives en octobre, a connu l'an dernier un enchaînement de déboires économiques, des "tempêtes sans fin" selon l'expression du président Mauricio Macri, qui ont conduit le pays à conclure un accord de financement de 56,3 milliards de dollars (50,2 milliards d'euros) avec le Fonds monétaire international (FMI).

Dans le cadre de cet accord, Macri s'est engagé à réduire les dépenses de l'Etat et à augmenter les prix des services aux collectivités. Le taux d'inflation sur un an dépasse les 50%, les taux d'intérêt sont devenus prohibitifs, privant ceux qui en auraient besoin d'un accès au crédit, et la valeur du peso a chuté face au dollar. (Adam Jourdan et Jorge Iorio; Eric Faye pour le service français)