La pénurie d'électricité au Zimbabwe va s'aggraver avec l'arrêt de la production d'une centrale hydroélectrique

Dans une lettre datée du 25 novembre et vue par Reuters, la Zambezi River Authority (ZRA) a déclaré à la Zimbabwe Power Company que la centrale hydroélectrique de Kariba South avait utilisé plus que son allocation d'eau de 2022 et que le stockage utilisable du barrage de Kariba n'était rempli qu'à 4,6 %.

La ZRA gère le barrage de Kariba pour le compte des gouvernements zimbabwéen et zambien.

"La ZRA n'a d'autre choix que d'indiquer fermement que les activités de production de la centrale électrique de South Bank sont totalement suspendues jusqu'en janvier 2023, date à laquelle un nouvel examen des perspectives hydrologiques de fond à Kariba sera entrepris", peut-on lire dans la lettre.

Le Zimbabwe souffre de graves pénuries d'électricité depuis plusieurs années, car les sécheresses successives ont entraîné de faibles apports d'eau dans le barrage de Kariba et les centrales électriques au charbon vieillissantes sont tombées en panne à plusieurs reprises.

Le gouvernement a accordé une licence à certains producteurs indépendants d'énergie solaire pour tenter d'augmenter l'offre.

Kariba Sud a une capacité installée de 1 050 mégawatts, mais sa production est bien inférieure à ce chiffre en raison des faibles niveaux d'eau dans le barrage.