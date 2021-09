La pénurie d'électricité en Chine commence à peser sur les perspectives économiques

La Chine s'est engagée à réduire son intensité énergétique d'environ 3% en 2021 pour atteindre ses objectifs climatiques et les autorités provinciales ont renforcé l'application des mesures de réduction des émissions au cours des derniers mois, après que seules 10 des 30 régions continentales ont réussi à atteindre leurs objectifs énergétiques au premier semestre de l'année.

La hausse des prix du charbon et le resserrement de l'offre dans un pays qui dépend très majoritairement de l'énergie produite à partir du charbon pour son approvisionnement énergétique ont également entraîné une pénurie d'électricité à l'approche de la saison de chauffage d'hiver. "Les coupures d'électricité sont intervenues alors que la réinitialisation de la réglementation du carbone en Chine est entrée en collision avec son boom industriel dans le cadre de la pandémie", ont indiqué les analystes de Morgan Stanley. "Les réductions de production, si elles se prolongent, pourraient faire perdre 1 point de pourcentage à la croissance du PIB au quatrième trimestre, sous l'effet de la production de matériaux", ont ils ajouté.

Production industrielle saisonnière chinoise

L'économie chinoise a connu une reprise rapide après la pandémie de COVID-19 l'année dernière, mais des données récentes ont montré un ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde. Les industries de l'acier, de l'aluminium et du ciment ont été touchées par les restrictions de production, avec environ 7% de la capacité de production d'aluminium suspendue et 29% de la production nationale de ciment affectée, précise Morgan Stanley, ajoutant que le papier et le verre pourraient être les prochaines industries à subir des perturbations de l'approvisionnement.





Prix du charbon thermique en Chine

"Le choc d'approvisionnement en électricité dans la deuxième plus grande économie et le plus grand fabricant du monde va se répercuter et avoir un impact sur les marchés mondiaux", ont pour leur part commenté les analystes de Nomura. "Les chocs d'approvisionnement nous ont incités à réduire encore nos prévisions de croissance du PIB en glissement annuel au T3 et au T4 à 4,7% et 3,0%, respectivement, contre 5,1% et 4,4%", ajoute la note.

Nomura a réduit ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) pour 2021 à 7,7% contre 8,2%. La Chine a fixé son objectif de croissance économique pour 2021 à plus de 6 %.

"La principale raison des coupures d'électricité est la pénurie d'approvisionnement en charbon", a déclaré un analyste basé en Chine, notant que la production nationale de charbon était limitée par le renforcement des normes de sécurité, tandis que les importations en provenance du principal exportateur, l'Indonésie, avaient été ralenties par le mauvais temps. L'analyste a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

La Chine, le plus grand consommateur d'énergie au monde et la plus grande source de gaz à effet de serre, a déclaré qu'elle avait pour objectif d'atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et un niveau net nul d'ici 2060.

DES HORAIRES AMENAGES

La pénurie d'électricité, qui affecte depuis plusieurs semaines les fabricants des principaux centres industriels des côtes est et sud, se répercute désormais sur le secteur résidentiel dans certaines régions du nord-est.

La province de Liaoning a déclaré que sa production d'électricité avait considérablement diminué depuis juillet, et que le déficit d'approvisionnement s'était aggravé la semaine dernière en raison de la baisse de l'électricité provenant d'autres régions et du déclin de l'énergie éolienne. Elle a étendu les coupures de courant des entreprises industrielles aux zones résidentielles la semaine dernière.

La ville de Huludao, dans la province, a demandé aux habitants de ne pas utiliser d'appareils électroniques à haute consommation, tels que les chauffe-eau et les micro-ondes, pendant les périodes de pointe de 10h00 à 12h00 (0200-0400 GMT), de 15h00 à 16h00 et de 19h00 à 20h00. Un habitant de la ville de Harbin, dans la province de Heilongjiang (nord-est), a déclaré à Reuters que de nombreux centres commerciaux fermaient plus tôt que d'habitude à 16 heures.

L'impact des pénuries d'électricité dans tout le pays a touché un large éventail d'entreprises, des producteurs d'aluminium et de produits chimiques aux teintures, en passant par les meubles et la farine de soja.

"Nous pensons que les marchés mondiaux vont ressentir le pincement d'une pénurie d'approvisionnement allant des textiles aux jouets en passant par les pièces de machines", a prévenu Nomura.

Pour tenter d'atténuer les pénuries, l'Administration nationale de l'énergie de la Chine (NEA) a demandé aux entreprises de charbon et de gaz naturel d'augmenter leur production afin de garantir que le pays dispose d'un approvisionnement énergétique suffisant pour garder les foyers au chaud pendant l'hiver, a déclaré le régulateur dimanche.

La semaine dernière, les principaux producteurs de charbon chinois se sont réunis pour tenter de résoudre les pénuries d'approvisionnement et de freiner la hausse des prix.