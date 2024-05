Une chaleur, une sécheresse et un gel historiques ont mis à mal la récolte de blé d'hiver russe au cours des dernières semaines, réduisant les estimations de récolte pour le principal exportateur et provoquant une forte hausse des prix du blé sur le marché mondial.

Les prix du maïs sont bien loin de leurs plus bas niveaux annuels, mais n'ont pas augmenté autant que ceux du blé, ce qui a créé une prime entre le blé et le maïs que l'on n'avait pas vue depuis près de deux ans. Cela pourrait stimuler la demande mondiale de maïs, potentiellement au bénéfice des exportateurs américains, qui devraient reprendre au Brésil le titre de premier exportateur de maïs en 2023-24 et 2024-25.

Les contrats à terme sur le blé les plus actifs à Chicago ont augmenté de près de 24 % au cours des cinq dernières semaines, ce qui représente la plus forte hausse en cinq semaines depuis que la Russie a envahi l'Ukraine au début de l'année 2022. Mardi, les contrats à terme ont franchi la barre des 7 dollars le boisseau pour la première fois depuis juillet, bien qu'ils se soient établis juste en dessous, à 6,97-1/2 dollars.

En raison des conditions météorologiques difficiles, la société de conseil russe IKAR a réduit mardi ses estimations pour la récolte de blé russe de 2024-25 à 83,5 millions de tonnes métriques, contre 86 millions précédemment, soit une baisse par rapport à 92,8 millions en 2023-24 et à plus de 100 millions l'année précédente.

La hausse de mardi sur le CBOT a poussé la prime sur le maïs CBOT à environ 2,40 dollars par boisseau, des niveaux qui n'ont pas été maintenus depuis le milieu de l'année 2022. La moyenne décennale de l'écart entre le blé et le maïs est d'environ 1,30 $.

Les contrats à terme sur le maïs les plus actifs du CBOT sont en hausse de plus de 6 % sur la même période de cinq semaines, mais l'optimisme s'est estompé au cours des dernières séances, les agriculteurs américains ayant maintenu un rythme raisonnable de plantation du maïs en dépit d'un temps pluvieux persistant.

Au début du mois, le ministère américain de l'agriculture a estimé que les stocks utilisés par les principaux exportateurs mondiaux de blé seraient au plus bas depuis 17 ans en 2024-25, bien que les prévisions de l'agence concernant le blé russe pourraient être trop élevées au vu des récents développements.

Les stocks mondiaux de maïs, avec ou sans la Chine, devraient être relativement stables en 2024-25 par rapport à 2023-24. Toutefois, un bon début de la saison de culture du maïs aux États-Unis pourrait contribuer à maintenir l'écart entre les prix du blé et du maïs et à déplacer une partie de la demande mondiale de blé vers le maïs, ce qui s'est produit d'autres années où le blé était relativement cher.

CONNEXION 2014 ?

Les analystes du secteur ont récemment établi des comparaisons entre 2014 et 2024 en ce qui concerne le marché du maïs américain et les contrats à terme sur le maïs, et la position relative des prix du blé par rapport à ceux du maïs est une autre similitude à ajouter.

En 2014, l'écart entre le blé et le maïs sur le CBOT a été plus important que la normale, atteignant environ 2,25 dollars par boisseau en mars et en mai. La forte demande de maïs aux États-Unis à cette époque a conduit l'USDA à relever les estimations des exportations 2013-2014 d'un pourcentage sans précédent de 31 % entre janvier et mai 2014.

La demande récente d'exportation de maïs américain n'a pas encore impressionné, mais l'USDA a annoncé mardi une vente de maïs à l'Espagne, grand producteur de bétail, la première de l'année 2023-24.

La demande de maïs américain est confrontée à une concurrence beaucoup plus forte de la part de l'Amérique du Sud aujourd'hui qu'hier, car les récoltes actuelles du Brésil et de l'Argentine sont environ 50 % plus importantes qu'il y a dix ans. Le fait que le Brésil ait récemment capté la demande chinoise de maïs a également introduit une nouvelle dynamique, d'autant plus que la Chine a l'habitude de s'emparer des céréales mondiales quel que soit le prix.

La mesure dans laquelle une forte prime blé-maïs favorise la demande mondiale de maïs pourrait être limitée. Cette prime a explosé au-dessus de 4 dollars en 2022 à la suite de l'invasion russe, mais le maïs restait extrêmement cher et les exportations américaines de maïs, bien que solides, n'ont pas dépassé les prévisions en 2021-22.

Le maïs CBOT le plus actif a dépassé les 8 dollars le boisseau en mai 2022, mais le contrat s'est établi à 4,58 dollars mardi. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.