La pénurie de carburant crée de longues files d'attente et davantage de maux de tête pour les civils ukrainiens

Si elle atteignait une pompe avant qu'elle ne soit à sec, elle ne pouvait acheter que 10 litres de carburant.

"Le manque d'essence limite vraiment ce que nous pouvons faire", a déclaré l'avocate de 37 ans, dont les parents étaient assis à l'arrière de son SUV pendant qu'elle attendait lundi. "Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre".

Boholey et des millions d'autres civils ukrainiens sont probablement confrontés à plusieurs semaines - peut-être plus - de perturbations du carburant en raison des attaques de Moscou sur les infrastructures énergétiques, des goulets d'étranglement dans les transports et d'une coupure de l'approvisionnement par la Russie et le Belarus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est engagé à prendre des mesures d'ici la mi-mai pour mettre fin aux pénuries qui ont entraîné la fermeture d'environ la moitié des quelque 7 000 stations-service du pays et créé de longues files d'attente dans celles dont l'approvisionnement est limité.

La pénurie de carburant autour de Kiev est aggravée par l'augmentation de la demande due au retour d'un grand nombre de civils dans la région après avoir fui l'attaque ratée des Russes sur la capitale, a déclaré Dmytro Mysko, qui gère trois stations-service BRSM Oil.

"En raison du retour des gens, la demande a augmenté plusieurs fois", a déclaré Mysko. L'une de ses stations servait environ le double de son volume quotidien normal d'environ 400 voitures avant de manquer d'essence le week-end dernier, a-t-il dit.

Serhiy Kuyun d'A95 Consulting Group, un cabinet de recherche spécialisé dans le secteur de l'énergie, a déclaré que la résolution du problème n'était qu'une question de temps.

"Je pense que nous avons besoin du mois de mai pour le faire et j'espère que d'ici juin, nous aurons un approvisionnement plus ou moins stable."

"Je ne suis pas du tout inquiet pour l'armée. Nous avons préparé de vastes réserves pour eux", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait également des réserves pour les services municipaux. "Le principal désagrément retombera sur le consommateur privé".

DÉPLACEMENT DES APPROVISIONNEMENTS

Zelenskiy a déclaré vendredi dernier que "les occupants détruisent délibérément les infrastructures de production, d'approvisionnement et de stockage de carburant."

La marine russe et les mines marines ont bloqué les ports de la mer Noire du pays, empêchant les pétroliers de réapprovisionner les stocks, selon des responsables du gouvernement et de l'industrie.

Le ministre de l'économie, Yulia Svyrydenko, a déclaré dans un communiqué que les pénuries seraient éliminées d'ici la fin de la semaine, les détaillants ukrainiens ayant conclu des contrats avec des fournisseurs européens.

Mais la distribution de ces fournitures pourrait être interrompue car de nombreux ponts et autoroutes ont été détruits ou endommagés. La circulation est également ralentie par de multiples points de contrôle de sécurité.

Les forces russes, engagées dans ce que Moscou appelle une "opération spéciale" en Ukraine pour désarmer le pays et le protéger des fascistes, ont frappé la semaine dernière la raffinerie de pétrole de Kremenchuk, mettant hors production la dernière des deux principales raffineries de pétrole de l'Ukraine, et ont détruit au moins 20 grands dépôts.

L'Ukraine a consommé environ 2,4 millions de tonnes d'essence et environ 8 millions de tonnes de diesel en 2021, selon Kuyun et une source gouvernementale, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.

Le pays importait 80 % de ses produits pétroliers avant la guerre, 62 % de son essence et 44 % de son diesel étant fournis par la Russie et le Belarus, selon M. Kuyun.

La perte de ces sources peut être gérée par des importations de sources européennes en utilisant le vaste système ferroviaire du pays, ont déclaré des sources militaires, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"Grâce à des accords, parfois au plus haut niveau, la situation du carburant pour l'armée est sûre. Nous transportons presque partout et maintenant la balance semble optimiste", a déclaré une source militaire, qui a refusé de donner plus de détails.

La législation ukrainienne du temps de guerre criminalisait la divulgation d'informations stratégiques.

Une source gouvernementale, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les frappes russes sur les dépôts pétroliers ont conduit le gouvernement à disperser les stocks de carburant "pour éviter de nouvelles attaques."

Selon M. Kuyun, les négociants en carburant ont également évité de stocker des réserves en dispersant le carburant dans les stations-service, et ont élargi leurs sources d'importation, notamment un projet visant à faire venir du diesel des États-Unis.

"Il s'agit d'un programme sans précédent", a-t-il déclaré.