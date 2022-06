La pénurie de main-d'uvre et la sécurité pourraient retarder le nouvel Air Force One de Boeing - organisme de surveillance américain

La nécessité pour Boeing de passer à un autre fournisseur pour certains travaux intérieurs a également été citée dans le rapport publié par le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis comme un risque majeur pour le calendrier.

Air Force One - orné du drapeau américain, des mots "United States of America" et du sceau du bureau - est connu dans le monde entier comme une Maison Blanche aérienne.

L'avion actuel dispose de 4 000 pieds carrés (372 mètres carrés) d'espace sur trois niveaux, y compris une salle de conférence et une suite médicale.

Les Boeing 747-8 sont conçus pour pouvoir voler dans les pires scénarios de sécurité, comme une guerre nucléaire, et sont modifiés avec une avionique militaire, des communications avancées et un système d'autodéfense.

Boeing a reçu un contrat de 3,9 milliards de dollars en 2018 pour deux avions 747-8 qui seront livrés vers 2024. Le Pentagone a déclaré cette année que les avions ne seront probablement pas livrés avant 2026.

"Boeing connaît des limitations de la main-d'œuvre des mécaniciens d'aéronefs en raison d'un marché du travail concurrentiel", a déclaré le GAO dans son rapport.

"Ils ont dit qu'une limitation supplémentaire est le taux d'approbation des habilitations de sécurité plus faible que prévu pour les travailleurs qualifiés nécessaires pour modifier les avions."

Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En décembre 2016, Donald Trump, alors président élu des États-Unis, a arraché au PDG de Boeing de l'époque, Dennis Muilenburg, la promesse que le coût du remplacement d'Air Force One ne dépasserait pas 4 milliards de dollars.

Trump avait auparavant exhorté le gouvernement à annuler l'achat du nouvel Air Force One de Boeing en affirmant qu'il était "ridicule" et trop cher.