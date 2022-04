La pénurie de pièces et le prix élevé de l'essence pèsent sur le marché automobile américain

J.D. Power et LMC Automotive prévoient que les ventes de voitures et de camionnettes aux États-Unis de janvier à mars baisseront de 18 % par rapport à l'année dernière, et prédisent que le rythme annualisé des ventes pour mars s'effondrera à 12,7 millions de véhicules, contre 17,8 millions il y a un an.

Cox Automotive a déclaré plus tôt cette semaine que les ventes d'automobiles aux États-Unis au premier trimestre seraient les plus faibles en une décennie.

Tesla Inc pourrait contrer la tendance à la baisse. Le constructeur automobile le plus précieux du monde devrait annoncer ses livraisons du premier trimestre dès vendredi, et la Bourse s'attendait à une amélioration par rapport au chiffre de 308 650 véhicules du quatrième trimestre. Cependant, Tesla a dû arrêter la production de son usine de Shanghai cette semaine pour se conformer aux mesures de verrouillage du COVID.

Deux ans après la première vague de lockdowns COVID-19 qui a fait dérailler l'économie américaine, les constructeurs automobiles tentent toujours de trouver leur équilibre. La flambée des prix de l'essence, propulsée par la guerre en Ukraine, et la pire inflation depuis 40 ans ont ébranlé la confiance des consommateurs. La hausse des taux couplée aux prix élevés à la pompe ont souvent été des signes avant-coureurs de récessions pour l'industrie automobile dans le passé.

Les intentions des consommateurs d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion dans les six prochains mois ont chuté en mars pour le deuxième mois consécutif, et pour les véhicules d'occasion, elles sont à leur plus bas niveau depuis 15 mois, selon une enquête publiée par le Conference Board cette semaine.

Les pénuries de semi-conducteurs et d'autres goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont laissé les concessionnaires américains à court de nombreux véhicules populaires.

Dans le même temps, le marché de l'emploi est solide et la demande de camions et de véhicules utilitaires sport neufs, ainsi que de véhicules électriques, est si forte que les prix moyens des véhicules se maintiennent à des niveaux proches des records, autour de 47 000 $, ont déclaré cette semaine les analystes de Cox Automotive.

Les constructeurs automobiles ont prédit plus tôt cette année que les ventes et la production augmenteraient à mesure que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se résorbaient au cours de l'année. Le conflit en Ukraine et une recrudescence des cas de COVID en Chine ont amené certains analystes à s'interroger sur l'ampleur de l'amélioration que les constructeurs automobiles peuvent apporter.