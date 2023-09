Le sénateur américain Ted Cruz a déclaré mercredi que le moratoire fédéral sur les réglementations en matière de sécurité des vols spatiaux commerciaux devrait être prolongé afin de soutenir l'innovation dans le secteur spatial, avant l'expiration prévue le 1er octobre d'une interdiction vieille de plusieurs années.

Il n'existe actuellement aucune réglementation sur la sécurité des véhicules spatiaux privés. Depuis 2004, ce secteur en pleine expansion est protégé des réglementations fédérales en matière de sécurité par ce que l'on appelle communément une "période d'apprentissage".

"Ce n'est pas le moment d'imposer de nouvelles réglementations sur l'espace commercial", a déclaré M. Cruz, en marge d'une conférence de l'industrie à Washington. "Permettre à la période d'apprentissage d'expirer ne servirait qu'à étouffer l'innovation et à affaiblir l'innovation américaine.

Le moratoire, établi par le Commercial Space Launch Amendments Act de 2004, a été prolongé pour la dernière fois en 2015.

Cette loi impose aux entreprises spatiales privées qui envoient des êtres humains dans l'espace de faire signer aux passagers des documents de "consentement éclairé" reconnaissant l'absence de réglementation fédérale en matière de sécurité.

Cruz est sénateur du Texas, où se trouve la société de lancement de fusées SpaceX d'Elon Musk, qui exploite un centre d'essai et un site de développement, de fabrication et de lancement au Texas. SpaceX fait partie des entreprises spatiales qui s'adressent à des clients fortunés prêts à payer de grosses sommes d'argent pour vivre l'exaltation de la vitesse supersonique d'une fusée, de la microgravité et du spectacle de la courbure de la Terre depuis l'espace.