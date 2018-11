La période de mise en candidature pour les Prix Peter Munk et Eira Thomas 2019 est maintenant débutée

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 9, 2018) - Young Mining Professionals (« YMP ») est fier d'annoncer, en collaboration avec The Northern Miner, pour une troisième année consécutive la réception des Prix Young Mining Professional (« Les Prix YMP ») le samedi 2 mars 2019 à l'hôtel Shangri-La de Toronto. Les Prix YMP ont été nommés en l'honneur de deux entrepreneurs emblématiques de l'industrie minière, Peter Munk et Eira Thomas.

YMP a besoin de votre aide afin d'identifier les leaders du secteur minier et de présenter les candidatures qui se mériteront les Prix YMP. Les prix YMP ont pour objectif de récompenser deux jeunes professionnels dans le secteur minier, un homme et une femme, qui ont su démontrer au cours de l'année et durant leur carrière des qualités exceptionnelles en matière de leadership et d'innovation offrant ainsi une valeur ajoutée à leurs entreprises et aux actionnaires de celles-ci tout en se distinguant personnellement. Les critères de nomination sont les suivants:

Être âgé de 40 ans et moins en date du 31 décembre 2018; et

Être à l'emploi dans le secteur minier.

Veuillez svp remplir le formulaire électronique afin de soumettre une candidature à l'adresse suivante : https://www.youngminingprofessionals.com/#awards

La période de mise en candidature pour le Prix Peter Munk (homme) et le Prix Eira Thomas (femme) est ouverte au public jusqu'au 18 janvier 2019. Le comité de sélection, composé d'administrateurs de YMP et de membres exécutifs du The Northern Miner, choisiront les candidats et annonceront les gagnants des Prix YMP en février 2019.

Les récipiendaires antérieurs du Prix Peter Munk sont Stephen de Jong, Président et Chef de la direction d'Integra Resources, ainsi que Nolan Watson, Président et Chef de la direction de Sandstorm Gold. Les récipiendaires antérieurs du Prix Eira Thomas sont Catherine Raw, Vice-présidente exécutive et Chef de la direction financière de Barrick Gold, et Alicia Woods, Fondatrice de Covergalls et Directrice générale de Marcotte Mining Machinery Services.

YMP aimerait remercier ses généreux commanditaires et supporteurs des Prix YMP: Barrick Gold, KPMG, Cassels Brock ainsi que notre commanditaire mondial, Rio Tinto dont l'engagement envers la prochaine génération de l'industrie minière est grandement apprécié.

À propos de YMP

YMP est une association, à l'échelle mondiale et en pleine croissance, de jeunes professionnels de l'industrie minière basée au Canada (Vancouver, Toronto, Montréal et Sudbury) ainsi qu'au Royaume-Uni (Londres) partageant le désir de faire progresser le profil mondial et le leadership de l'industrie minière. YMP a été créée afin d'aider et d'encourager les participants à acquérir les compétences, le soutien et les connaissances nécessaires pour propulser leur carrière, développer un réseau de contacts au sein du secteur minier et identifier les opportunités professionnelles et d'investissements. YMP facilite la réalisation de ces objectifs par le biais d'activités de réseautage et d'évènements sociaux, ainsi qu'en invitant des conférenciers de haut niveau tout au long de l'année.

YMP a été fondée en 2006 à Vancouver et s'est ensuite étendue à Toronto en 2015, à Montréal et à Londres en 2017 et tout récemment à Sudbury en 2018. Nous sommes maintenant ravis d'étendre nos activités en 2019 dans de nouvelles juridictions grâce au soutien de notre commanditaire mondial, Rio Tinto. Chaque chapitre accueille une série d'évènements dans leur ville respective, comprenant notamment la série Distinguished Speakers, ayant attirée les plus grandes icônes de l'industrie minière, incluant Peter Munk, Pierre Lassonde, Sir Mick Davis, Mark Cutifani, Ian Telfer, Eira Thomas, Rob McEwen, Don Lindsay, Ross Beaty et plusieurs autres.

Pour plus amples informations sur YMP, les chapitres, les Prix YMP et autres évènements YMP, visitez notre site web à l'adresse www.youngminingprofessionals.com ou envoyez-nous un courriel à l'adresse électronique : info@youngminingprofessionals.com.