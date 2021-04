La personnalité médiatique québécoise Julie Snyder ose rêver pour mettre fin aux cancers féminins

MONTRÉAL, 05 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La personnalité médiatique et femme d’affaires Julie Snyder sait à quel point un diagnostic de cancer de l’ovaire peut être dévastateur. Elle a perdu sa mère des suites de cette maladie en 2018. En 2020, près de 3 000 femmes ont reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire, et environ 1 950 d’entre elles y ont succombé. On peut en faire plus pour contribuer à sauver la vie des femmes et faire en sorte qu’aucune autre femme, mère, sœur, tante, fille ou amie ne soit emportée. Comment? En appuyant le projet DOvEE.



La Dre Lucy Gilbert, directrice du département de gynécologie oncologique au CUSM, a mis sur pied le projet DOvEE (Diagnostic précoce des cancers de l’ovaire et de l’endomètre). Les cancers de l’ovaire et de l’endomètre sont surnommés « les tueurs silencieux » parce qu’ils ne présentent aucun symptôme, tant qu’ils ne se sont pas propagés à d’autres parties du corps. Et quand ils sont enfin dépistés, les femmes font face à un pronostic très sombre.

En 2018, la Dre Gilbert a mis au point le test DOvEEgene, un test diagnostique simple pour dépister les cancers de l’ovaire et de l’endomètre à un stade précoce, assurant ainsi de meilleures chances de survie. Le test DOvEEgene fonctionne un peu comme le fait le test Pap pour le cancer du col de l’utérus.

Julie Snyder et la Fondation du CUSM osent rêver et souhaitent recueillir 500 000 $ pour financer la phase 3 des essais cliniques de DOvEE à Montréal. 2600 femmes participeront à cet essai et contribueront à faire évoluer la médecine pour les générations à venir. Les femmes de 45 à 70 ans peuvent s’inscrire pour participer à cet essai clinique, qui devrait commencer en mai.

Une collaboration significative

Regardez l’émission de Julie Snyder, La semaine des 4 Julie, sur les ondes de Noovo durant la semaine du 5 avril et participez à sa mission de sauver la vie de femmes comme sa mère. Elle démontrera l’impact des travaux de la Dre Gilbert en présentant des témoignages de survivantes et de l’information. Elle invitera également les Québécois à investir dans le projet DOvEE en textant JULIE au 41010 pour faire un don de 25 $.

La Fondation du CUSM et Julie Snyder souhaitent mobiliser tous les Québécois pour s’assurer que les cancers de l’ovaire et de l’endomètre n’empêchent plus personne de passer Plus de temps avec sa mère. Ensemble, nous pouvons rendre ces cancers plus faciles à détecter, pour réussir à les guérir. La campagne se poursuivra jusqu’à la fête des Mères, le 9 mai.

Allez au: www.revezavecjulie.ca pour plus de renseignements.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité – les maladies infectieuses –; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied l’équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0b2cef1-bd84-4920-aa9b-a5e4a3c01b39/fr