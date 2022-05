La perspective d'une renaissance de Marcos se profile alors que les Philippines votent pour un nouveau président.

L'élection oppose la vice-présidente Leni Robredo à l'ancien sénateur et membre du Congrès Ferdinand Marcos Jr, fils et homonyme d'un dictateur dont le règne de 20 ans s'est terminé par une révolte publique et le retrait humiliant de sa famille en exil.

Les sondages d'opinion donnent à Marcos, populairement connu sous le nom de "Bongbong", une avance de plus de 30 points de pourcentage sur sa rivale, ayant été en tête de tous les sondages cette année. Cela signifie que Robredo aura besoin d'une poussée tardive ou d'un faible taux de participation si elle veut remporter la présidence.

Marcos, 64 ans, n'a présenté aucune véritable plate-forme politique, mais sa présidence devrait assurer la continuité par rapport au leader sortant Rodrigo Duterte, dont l'approche impitoyable d'homme fort s'est avérée populaire et l'a aidé à consolider rapidement le pouvoir.

Robredo, 57 ans, ancienne avocate des droits de l'homme et libérale convaincue, s'est engagée à améliorer l'éducation et la protection sociale, à lutter contre la pauvreté et à améliorer la concurrence sur le marché si elle est élue.

Les bureaux de vote ouvrent à 6 heures du matin (2200 GMT dimanche) et ferment à 19 heures (1100 GMT lundi) et un décompte officieux des voix pourrait donner une indication de qui est le vainqueur quelques heures plus tard.

Marcos est soutenu par une sorte de culte des jeunes Philippins nés après la révolution de 1986. Il a lancé une offensive massive sur les médias sociaux dans le cadre d'une campagne optimiste aux relents de révisionnisme historique.

Ses partisans et les personnes influentes sur les médias sociaux ont rejeté les récits de pillage, de copinage et de brutalité sous la loi martiale de son défunt père comme des mensonges colportés par les opposants, présentant ce que ses détracteurs disent être une version différente de l'histoire. Le camp Marcos a nié avoir mené des campagnes de désinformation.

Malgré sa disgrâce, la famille Marcos est revenue d'exil dans les années 1990 et est depuis lors une force puissante dans la politique philippine, conservant son influence grâce à ses vastes richesses et ses relations étendues.

Le vote représente également une occasion pour Marcos de se venger de sa perte acrimonieuse face à Robredo lors de l'élection vice-présidentielle de 2016, une défaite étroite de seulement 200 000 voix qu'il a cherché sans succès à annuler.

LA VICTOIRE DE L'UNITÉ

Des rassemblements de masse ont eu lieu à travers la capitale Manille samedi, dans un final de campagne aux allures de festival.

Marcos a évité les débats et a fait campagne sur un message d'optimisme et d'unité, déclarant samedi à des centaines de milliers de partisans qu'il rêvait d'une "victoire de l'unité de toutes les Philippines".

Robredo a promis à ses partisans une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé et de meilleurs services publics si elle est élue.

"C'est notre droit d'avoir un avenir dans la dignité et c'est notre travail de nous battre pour cela", a-t-elle déclaré, sous les chants de "Leni, Leni".

Un élément qui pourrait changer la donne dans cette élection est la colistière vice-présidentielle Sara Duterte-Carpio, la fille populaire du président sortant, qui pourrait transférer une partie de l'énorme soutien de son père à Marcos. Le président n'a donné son aval à aucun candidat.

Environ 65 millions de Philippins ont le droit de voter pour désigner le successeur de Duterte après ses six années au pouvoir.

Environ 18 000 postes sont également à pourvoir, des sièges au sénat et au congrès aux maires, gouverneurs et conseillers municipaux.

Dans un commentaire, l'auteur et analyste politique Richard Heydarian a déclaré que les enjeux sont plus élevés qu'aucune autre élection de ces dernières années, Marcos étant susceptible de remanier la constitution pour asseoir son pouvoir s'il gagne, et Robredo étant en mesure d'empêcher une "hégémonie marcosienne".

"Ne vous méprenez pas : Il s'agit des élections les plus conséquentes de l'histoire contemporaine des Philippines", a-t-il écrit dans le Philippine Daily Inquirer.