La perspective des taux de la Fed améliore les perspectives des actions des banques européennes

Les actions des banques européennes ont dépassé leur plus haut niveau en trois ans jeudi, stimulées par le signal de la Réserve fédérale américaine indiquant qu'elle pourrait relever les taux plus rapidement que prévu, ce qui a permis de lever une partie de la morosité qui pesait sur le secteur en décembre.

Les valeurs bancaires européennes ont bénéficié d'une forte hausse des coûts d'emprunt jeudi, après que le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed, publié mercredi, a montré que les responsables pourraient être enclins à relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

L'indice bancaire européen a bondi de 1% pour toucher son plus haut niveau depuis octobre 2018, surperformant sensiblement l'indice paneuropéen qui a reculé de 1,3%.

La rentabilité des banques augmente généralement lorsque les banques centrales relèvent les taux d'intérêt. Mais seul un geste de la Banque centrale européenne (BCE), qui est considérée comme la dernière grande banque centrale à relever les taux d'intérêt, générerait une augmentation significative des bénéfices pour les banques de la région, a déclaré Max Anderl, gestionnaire de portefeuille chez UBS Asset Management, à propos de cette réaction.

M. Anderl a déclaré que le rallye du début de l'année 2022 pourrait encore avoir de l'avenir, les banques étant susceptibles de profiter "du passage de la croissance à la valeur plutôt que d'une réelle amélioration des fondamentaux sous-jacents".

Standard Chartered a grimpé d'environ 4 % pour atteindre son plus haut niveau en deux mois, Deutsche Bank a progressé de 3 % pour atteindre son plus haut niveau en sept mois, tandis que la banque espagnole Caixabank a gagné 2,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis fin octobre.

Les valeurs bancaires européennes se sont essoufflées en décembre après avoir progressé de 70 % en un an jusqu'en novembre 2021, soit plus du double de la croissance de 30 % de l'indice STOXX 600, les banques ayant rétabli leurs dividendes et bénéficié du rebond de la croissance en Europe.

Et avec une recrudescence des cas de COVID-19, les prévisions de croissance pour le secteur financier européen au dernier trimestre de 2021 sont les plus faibles de tous les secteurs du STOXX 600.

Les données de Refinitiv ont montré que le secteur financier a le taux de croissance du chiffre d'affaires attendu le plus faible en glissement annuel, soit 3,5 %, comparé au taux de croissance de 64,2 % du secteur des services publics et à un taux de croissance global estimé à 17,2 % pour le STOXX 600.

Les valeurs bancaires sont généralement fortement corrélées aux rendements obligataires et les analystes de BofA prévoient 23 milliards d'euros de revenus pour les banques européennes pour un déplacement de 100 points de base vers le haut des courbes de rendement. Cela représenterait 4% des revenus estimés du secteur pour 2022 et 15% sur le bénéfice avant impôt.

Un autre facteur soutenant les valeurs bancaires européennes sont leurs valorisations relativement faibles. Le secteur bancaire européen se négocie à 8,8 fois les bénéfices futurs. Ce chiffre est à comparer à 16,8 fois pour l'indice de référence STOXX 600 et à 12,9 fois pour le secteur bancaire américain.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les perspectives des banques pour 2022 restent globalement positives, car la demande de crédit augmente dans toute l'Europe et les valorisations des actions sont encore attrayantes.